Tranque de Miami anuncia marcha este domingo para conmemorar masacre del 30 de mayo

La marcha también tiene como objetivo denunciar las violaciones de Derechos Humanos cometidos por la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo en contra de los nicaragüenses.

Milton González, del “Tranque de Miami” anunció una marcha frente al consulado de Nicaragua, ubicado en la 1332 W Flager St, en esa localidad, con el objetivo de conmemorar “la masacre del día de las madres nicaragüense”, del 30 de mayo de 2018.

La marcha también tiene como objetivo denunciar las violaciones de Derechos Humanos cometidos por la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo en contra de los nicaragüenses.

Lea: Honduras retiene a la senadora colombiana Piedad Córdoba con casi 68.000 dólares

“Este 29 de mayo alzamos nuestras voces desde Miami por aquellos que no pueden gritar, por aquellos que no pueden ondear la bandera, por aquellos que no pueden marchar en Nicaragua. Lo hacemos nosotros aquí en el exilio, en Miami, honrando la memoria de todos aquellos que fueron asesinados en la marcha del día de las madres”, dijo Milton González a 100% NOTICIAS.

“La marcha del día 29 de mayo es una memoria a estos sacrificios que hicieron los compatriotas por ofrendar su vida por la libertad de Nicaragua”, agregó.

El 30 de mayo de 2018, la sancionada policía sandinista reprimió las marchas cívicas a nivel nacional que dejaron como resultado 15 muertos y 199 heridos, según los reportes oficiales.

Lea más: Daniel Ortega asistirá a la Cumbre de la ALBA en La Habana

Ese día, las Madres víctimas de abril marcharon junto al pueblo nicaragüense exigiendo justicia por los asesinatos de sus hijos, quienes perdieron la vida a manos de policías y paramilitares, quienes dispararon en la cabeza y el pecho de las víctimas.

De igual manera, agentes policiales y paramilitares detuvieron a decenas de personas, quienes fueron trasladadas a la antigua Dirección de Auxilio Judicial (DAJ) conocida como el Chipote, en donde fueron torturados con el fin de saber quién financiaba las protestas que la dictadura ya había catalogado como “intento de golpe de Estado”.

Lea también: Manuel Urbina Lara golpeado y delicado de salud, denuncian familiares

En Nicaragua sigue viva la memoria de la brutal masacre a la kilométrica marcha denominada “la madre de todas las marchas”.