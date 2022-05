Cumbre del ALBA es el “paraíso perdido de las dictaduras de América” señala Arturo McFields

Como “el ocaso de las dictaduras” así calificó Arturo McFields, ex embajador de Nicaragua en la OEA, la reunión de la Alianza Bolivariana de los Pueblos de Nuestra América, (ALBA) que se realiza en La Habana, Cuba.

Esta cumbre del ALBA, “no representa nada más que una reunión de Estado que no creen en la libertad, en el respeto a los derechos humanos, en la democracia, es una reunión de un viaje eterno al pasado en el que se repite una y otra vez los mismos discursos de siempre, sobre retórica en la que se culpa al odiado imperio de los fracasos y grandes naufragios económicos que han sufrido” comentó McFields a través de un video publicado en su red social de Twitter.

Lea Más: Daniel Ortega de forma virtual en reunión del Alba y señala "no hace falta la Cumbre del imperio"

De igual manera el ex diplomático recordó que la mayoría de los 10 países que conforman dicha Alianza, no han expresado su apoyo al régimen de Nicaragua en ninguno de los espacios internacionales. Recordó que a la toma ilegítima del poder de Daniel Ortega y Rosario Murillo solamente llegaron representaciones de 2 de los 10 países, que conforman esta Alianza del ALBA.

“Solamente dos de los 10 miembros del ALBA llegaron a esa toma de posesión, también hemos visto que ninguno de los países que forman parte del ALBA y que todavía está en la OEA apoyó a Ortega en las resoluciones de condena sobre las violaciones a los derechos humanos y particularmente en la última sobre el ataque a la sede de la OEA” destacó McFields.

El exdiplomático que denunció al régimen de Daniel Ortega ante una sesión del Consejo Permanente de la OEA señala que en la Cumbre de las Américas los países con dictadura como Venezuela, Cuba y Nicaragua no tiene lugar porque ahí se habla un lenguaje de democracia que estos estados no tienen la mínima intención de aprender a hablar.

“Creemos que las cumbres del ALBA son el paraíso perdido y el lugar perfecto para las dictaduras, no la cumbre de las Américas, en la cumbre de las Américas, Cuba, Nicaragua y Venezuela no tienen nada que hacer porque ahí se habla de democracia un lenguaje que ellos no conocen y que no están interesados en aprender a hablar” expresó MCFields.

Lea Más: Cuba llama a EEUU antidemocrático por excluirla de la Cumbre de las Américas

El dictador Daniel Ortega no viajó a Cuba para el inicio de la Cumbre del ALBA su presentación la hizo de manera virtual desde el búnker en el Carmen, en Managua.