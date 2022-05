¿Qué significan "duras" sanciones anunciadas por EEUU a Daniel Ortega?

Luego que el dictador Daniel Ortega, quien usurpa la presidencia de Nicaragua, anunció que el gobierno de Estados Unidos le informó que le impondrán más sanciones, las que catalogó como “duras”. Algunos analistas políticos consideran que las nuevas sanciones podrían estar dirigidas a empresas, testaferros, incluso empresarios que han sido sometidos por Ortega.

El activista opositor Luciano García considera que Estados Unidos tiene información sensible sobre cómo el régimen Ortega-Murillo se sostiene en el poder.

“Muy posiblemente nombres, modus operandi, de cómo mueven el dinero que sostiene al régimen, si los gringos ya saben quiénes son esos operadores políticos y conocen dónde esconden los millones de dólares para sostener el poder y los gringos los bloquean y se los quita, es un golpe durísimo para el régimen ya que les costará continuar operando la mafia que tienen además que los inmoviliza”, dijo García a 100%Noticias.

LEER MÁS: Yadira Leets, exnuera de Daniel Ortega se encuentra en Estados Unidos junto a sus hijas

Al mismo tiempo, García reiteró que las medidas económicas están dirigidas a violadores de derechos humanos y corruptos “Ortega les teme a las sanciones personales que ha sido objeto durante los últimos años, no son sanciones para el país y sus ciudadanos”

García considera que las nuevas sanciones podrían limitar aún más a sus allegados e hijos “buscan la manera de mover el dinero sucio y ensangrentado para seguir reprimiendo a los nicaragüenses, a eso le teme Ortega porque sabe que no cuenta con el apoyo de Rusia por las limitaciones de la guerra con Ucrania, ni tampoco puede contar con China, por lo que su régimen está cada día más aislado por su ilegitimidad de perpetuarse en el poder”

Asimismo, el ex diputado y analista político, Eliseo Núñez dijo que Ortega se comporta como un “bravucón” que no le importan las sanciones, pero en el fondo si le preocupan.

“Estas sanciones son para su familia y sus allegados, él (Ortega) ha sido bastante reiterativo en tratar de venderle al pueblo que las sanciones son a Nicaragua, pero las sanciones no son a Nicaragua, son a su policía que mató gente e individuos que se han enriquecido a costa del erario público”

SEGUIR LEYENDO: Nicaragua: lista de familiares y funcionarios de Daniel Ortega sancionados creció en últimos 5 años

También Núñez considera que Ortega no está en la capacidad de soportar nuevas sanciones “sí el soportará las sanciones ni siquiera las mencionaría. Ortega no tiene claro todavía qué más pudiera pasar en el tema de sanciones porque Rusia con todo y la fortaleza económica que le da el petróleo está teniendo serios problemas (...) Nicaragua no ha llegado a ese nivel de sanciones y Ortega está empujando peligrosamente al país hacia eso, definitivamente demuestra que no quiere a Nicaragua solo se quiere a él mismo y a su familia”

García: "Yadira Leets vendió a Ortega"

El opositor Luciano García dijo a 100% Noticias que la ex esposa de Rafael Ortega, Yadira Leets, podría estar detrás de las nuevas sanciones contra Ortega, en referencia a que supuestamente Leets está en Estados Unidos.

“Hasta su propia ex nuera Yadira Leets lo vendió en EEUU y así seguirán otros más de los íntimos del círculo de poder que no van a ser víctimas del cerco de sanciones personales, que los hace una muerte cívica internacional ya que serán perseguidos por la justicia internacional y ya no desean continuar ese juego. Ortega más que a las sanciones le teme al desgrane de su círculo de poder”.

LEER MÁS: Cancelarán 83 ONGs en Nicaragua, incluida la Fundación del expresidente Enrique Bolaños

García dijo que la información que Leets entregó a EEUU es para sancionar a más personas de su círculo de poder

“¿Quién le dio la visa para estar en los Estados Unidos? Ella manejó dinero sucio o sea no hay otra explicación, que ella fue a vender información y por eso vienen sanciones duras eso no me cabe la menor duda solo lo deduzco (...) no tenía avisan y sus hijas tampoco ¿cómo llegaron a Estados Unidos? porque se fueron hasta los Estados Unidos a estar en la libertad de la que se quejaba”.