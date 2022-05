7 a.m.

Richard Feinberg, exconsejero de seguridad nacional del gobierno de Bil Clinto, dijo que a diferencia de Nicaragua, Cuba no ha asesinado a sus ciudadanos en momentos de protestas.

Richard Feinberg, experto en relaciones internacionales en la Universidad de California y exconsejero de seguridad nacional del gobierno de Bill Clinton, tildó al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo como “una vergüenza” para Cuba, en el manejo de la crisis sociopolítica que atraviesa el país desde el año 2018.

El exconsejero de seguridad nacional norteamericana quien también es Coordinador del nuevo informe del Instituto de las Américas y de la Universidad de San Diego sobre Políticas de Estados Unidos hacia regímenes de Nicaragua, Cuba y Venezuela, explicó que otro de los motivos que avergüenzan a Cuba de la dictadura familiar de Daniel Ortega y Rosario Murillo, es que ni el mismo régimen cubano fue capaz de asesinar a su pueblo a sangre fría durante las protestas del 11 de julio del 2021 en la isla caribeña.

“Cuba está viendo a Nicaragua como una ruta de escape para migración, el régimen de Ortega da vergüenza a los cubanos, porque los cubanos se esmeran como una revolución moderna, una revolución socialista en contra de un Batista y cuando miran el régimen familiar en Nicaragua se hace recordar al régimen de Somoza”, expresó el experto durante una entrevista concedida al periodista Carlos Fernando Chamorro, en su programa Esta Semana.

Richard Feinberg también comparó las protestas antigubernamentales de Nicaragua y Cuba y explicó que el régimen de Cuba también se siente avergonzado por la manera en que el dictador Daniel Ortega mandó a asesinar a los ciudadanos que protestaron alzando su voz.

“Cuando se miraban las manifestaciones en Cuba hace unos meses, no mataron a la gente, metieron gente presa, pero no los mataron a sangre fría en las calles”, explicó el experto.

“El régimen de Ortega es un estorbo aún para los cubanos”, detalló.

Presionado por el Dr-Cafta

El experto en seguridad nacional de Estados Unidos recordó que su país sigue siendo el principal socio comercial de Nicaragua, por lo que estima que el régimen de Daniel Ortega podría tener dificultades económicas al momento de comercializar los productos en esa nación si se niega a liberar a los presos políticos.

Feinberg también explicó que Estados Unidos no podría expulsar a Nicaragua del Dr-Cafta, pero reconoció que podrían imponer una serie de restricciones comerciales que pondrían de rodillas al régimen de Daniel Ortega.

“Un país no puede echar a otro país del Dr-Carfa, un país puede retirarse, pero no echar a los demás. Yo dudo que los Estados Unidos podrían echar a Nicaragua del Dr-Cafta… Lo que se podría hacer es aplicar otras sanciones, pero a manera de comercio internacional, por ejemplo, negar entradas de ciertos productos, levantar tarifas en contra de ciertos productos de Nicaragua”, detalló el experto.

“Otra posibilidad es que Estados Unidos diga a Nicaragua, sin tratar de echarte directamente del Dr-Cafta, vamos a negar ciertos beneficios económicos, si ustedes por lo menos no liberan a los presos políticos, si ustedes por lo menos dejan un poco de libertad a la sociedad civil o a los medios de comunicación”, detalló.

Richard Feinberg explicó que “lo menos que Estados Unidos puede exigir son elecciones verdaderamente libres que pondrían en peligro todo el régimen o a lo menos intercambian amenazas de sanciones económicas si el régimen por lo menos no libera a los presos políticos. Yo creo que se puede negociar algo por este lado”, finalizó.

“Del amor a la histeria”

El pasado 16 de mayo, Arturo McFields Yescas, exembajador de Nicaragua ante la Organización de Estados Americanos (OEA), mediante un artículo de opinión publicado por el medio Infobae, criticó que el dictador Daniel Ortega Saavedra, haya cambiado a cuatro embajadores en Cuba en los últimos seis meses.

En su opinión, McFields detalla que la relación entre Cuba y Nicaragua pasó del “amor a la histeria”, por lo que cree que la relación entre ambos países podría verse afectada.

“Los embajadores nicas ante estos países de izquierdas del siglo XXI han comunicado a Managua estos mensajes cifrados de sus compinches, pagando un precio muy alto por hacer su trabajo. No me creen. En 6 meses, Nicaragua ha tenido 4 embajadores en Cuba: Wilfredo Jarquín, Reynaldo Lacayo, Sidhartha Marín (12 dias en el cargo), Luis Cabrera (12 años). No olvidemos que la relación con Cuba ha sido una relación histórica y hoy se ha convertido en una relación histérica. Similar suerte han sufrido los embajadores de Managua ante Argentina y Venezuela”, detalla McFields Yescas.

El exdiplomático señaló que la embajada de Cuba “es una de las 5 embajadas celosamente custodiadas con mano de hierro por la dictadura, ojo no por la Cancillería. Aquí ningún diplomático, ningún funcionario de gobierno es lo suficientemente bueno. Todos son descartables y muchas veces se toman decisiones que los mismos embajadores no conocen o ni siquiera sospechan. Estos diplomáticos viven un ciclo de uso, abuso, descarte y reemplazo”, denuncia en su artículo de opinión.