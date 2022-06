Exgobernantes de IDEA piden atención para la "tragedia" de Nicaragua

8:29 a.m.

Miami, 6 jun (EFE).- Veintidós exjefes de Estado y de Gobierno de España y América Latina exhortaron este lunes a los organismos multilaterales y gobiernos comprometidos con la democracia a hacerse eco de la "tragedia del pueblo de Nicaragua" ante "la profundización despótica y totalitaria del régimen Ortega-Murillo".



En una declaración de la Iniciativa Democrática de España y las Américas (IDEA), los exgobernantes hacen referencia a los presos políticos "sometidos a torturas y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes" y a los más de 350 nicaragüenses fallecidos desde 2018 por "enfrentar a la pareja gobernante de Daniel Ortega y Rosario Murillo".

Lea Más: Hija de María Fernanda Flores se bachillera y recuerda a su madre: “Estamos en esta lucha”, afirma

También mencionan el "cierre arbitrario" de instituciones dedicadas a la promoción de la historia nicaragüense, la lengua española, la edición de publicaciones religiosas o la defensa de los derechos humanos, además de la "abierta persecución" contra el obispo de Matagalpa, Monseñor Rolando Álvarez.



Señalan "la arbitraria clausura" de la fundación de Enrique Bolaños Geyer, que fue presidente de Nicaragua, creadora de una biblioteca virtual "encargada de recopilar, preservar y divulgar información política, cultural, jurídica e históricamente relevante para los nicaragüenses".



"Demás está señalar que regímenes como el señalado, más que temor a la protesta se lo tienen a la memoria histórica, que buscan borrar para reescribirla, dejando a sus pueblos en la orfandad y así manipularles", señalan lo exgobernantes en su declaración.



La declaración recuerda que la Carta Democrática Interamericana se refiere a la importancia de la participación de la sociedad civil en los artículos 6 y 26 de su texto y que la Comisión y la Corte Interamericanas de Derechos Humanos destacan que la libertad de expresión y la libertad de asociación son esenciales para posibilitar el juego democrático.



Por todo ello, los ex jefes de Estado y de Gobierno condenan los hechos enunciados, "ajenos no ya a toda democracia sino propios de un gobierno despótico e incivilizado", y manifiestan su solidaridad con la nación nicaragüense.



"Le podemos asegurar a sus víctimas que nuestras voces, para su defensa, no cesarán en los espacios de opinión pública en los que participamos", agregan.

Lea: Dos personas mueren en accidente de tránsito en Ticuantepe

Firman la declaración Óscar Arias, Rafael Ángel Calderón F., Laura Chinchilla, Luis Guillermo Solís y Miguel Ángel Rodríguez E. (Costa Rica); José María Aznar (España); Felipe Calderón y Vicente Fox (México); Alfredo Cristiani (El Salvador); Federico Franco y Juan Carlos Wasmosy (Paraguay), y Eduardo Frei y Sebastián Piñera (Chile).



También, Osvaldo Hurtado y Jamil Mahuad (Ecuador); Luis Alberto Lacalle H. y Julio María Sanguinetti (Uruguay); Mauricio Macri (Argentina); Carlos Mesa G. y Jorge Tuto Quiroga (Bolivia); Mireya Moscoso (Panamá), y Andrés Pastrana (Colombia).