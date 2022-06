Poder Judicial amenaza a defensora Yonarqui Martínez con detenerla

Según Yonarqui Martínez la notificación es de un expediente Civil, y no es la persona demandada, sino que fue designada como perito, pero las notificaron llegaron a casa de familiares de presos políticos

La abogada defensora de presos políticos, Yonarqui Martínez denunció que el Poder Judicial solicitó que comparezca ante los tribunales, de no presentarse, ordenaron a la policía sandinista que la detengan.

Martínez explicó que las notificaciones no fueron enviadas a su domicilio, sino a las direcciones de familiares de reos políticos, lo cual violenta su derecho a ser notificada como lo establece la ley.

“Dejaron una notificación en un lugar que no es mi domicilio y solicitan me capturen si no comparecía el 2 de junio. Honorable Poder Judicial se le antoja andar buscando a familiares de presos para notificar y yo con mis orejas frías, toca esperar que resuelvan en mi contra” cita la publicación de Martínez, quien desconoce por qué enviaron esas misivas a esas direcciones.

Asimismo dijo “mi domicilio la Corte lo tiene, si no estoy en el lugar la persona interesada en la notificación tiene que nombrar mi nuevo domicilio, no es que van a estar mandando notificaciones a todos los familiares de presos políticos para poder localizarme”.

De igual manera la abogada explicó que era de conocimiento público que en ese momento ella se encontraba con síntomas de covid-19, por lo tanto, no podía salir de su casa de habitación.

“Estaba con covid-19 y al salir podría exponer a las personas aun posible contagio aunque no tuve el covid como la vez pasada pero si estaba con orden de restricción, esto me pone a pensar que podes tener la consecuencia de un trámite sin darte cuenta y de pronto te detiene y vos sin saber el porqué, en este caso si a mi me llegaran a detener seria precisamente por esa orden porque yo no tengo ninguna investigación, ni expediente de conspiración ni nada de eso” manifestó a 100% Noticias Martínez.

Yonarqui señala que este es un mal proceder de la oficina de notificaciones de los juzgados de Managua a través de sus oficiales notificadores y espera que todo finalice bien y que no pase a más esta situación por lo que se encuentra a la espera de la resolución del juez.