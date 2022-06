Vicecanciller: "República Dominicana no puede ver a otro lado cuando un pueblo sufre el yugo opresor" sobre Nicaragua

El Vicecanciller de República Dominicana, Jatzel Román, expresó que Santo Domingo mantiene como uno de sus principales ejes la promoción y defensa de los valores de la democracia y derechos humanos, por lo cual respalda las demandas del pueblo nicaragüense que exige la liberación de los presos políticos y la salida del régimen de Daniel Ortega.

“República Dominicana de ninguna manera pueden mirar hacia otro lado cuando un país hermano sufre lo que es el yugo opresor, por eso el año pasado cuando vimos un auge de situaciones condenables fue República Dominicana en voz y escrito del canciller Roberto Álvarez el primer país que llamó las cosas por su nombre, tomando en cuenta lo que estaba pasando justamente en Managua y en todo el territorio de Nicaragua”, dijo Román a 100% Noticias, que brinda cobertura a la Cumbre de las Américas.

Según el funcionario en América Latina no puede haber tranquilidad mientras existan dictaduras en la región “esto está desgarrando el Sistema Integración Centroamericana, está desgarrando lo que es América Latina, entonces no pueda ver de ninguna manera paz, no puedo ver de ninguna manera estabilidad y no puedo ver de ninguna manera tranquilidad siempre que existan dictaduras en la región, siempre que existan farsas en la región y siempre que existan presos políticos en la región”

El vicecanciller reiteró que República Dominicana junto a sus aliados trabajan para seguir sumando a los países en la coincidencia de valores “estoy aquí como ex director ejecutivo de la Red Latinoamericana de jóvenes por la democracia ahora mismo me encuentro como vicecanciller de nuestro país de ninguna manera puedo ponerme al margen de lo que es esta iniciativa”

Respecto a la Organización de Estados Americanos (OEA), Román manifestó que existe mayoría en OEA que considera que lo que existe en Nicaragua es inaceptable

“República Dominicana ha denunciado la farsa electoral, ha denunciado el tema de presos políticos y participamos en la Cumbre de las Américas. Queremos que esto sea de mayor consenso en la región como ya ha sido con 26 países en la OEA y queremos que más países se sumen a esta mayoría y repito es más amplia de la que se ve en otros casos, pero repito hay mucho más que hacer, hay que ser un poco más creativos porque esto no puede seguir de ninguna manera porque está afectando órganos como el Sistema de integración centroamericana (SICA)”

También señaló que es necesario escuchar de los nicaragüenses propuestas para una salida democrática “hay distintas iniciativas que se han llevado a cabo con uno y otro país pero lo cierto es que, si en 1994 había una sola dictadura innegable en la región, hoy hay tres así que algo no ha salido bien y algo tiene que corregirse y yo creo que quienes mejor pueden contribuir porque se han anquilosados en la manera en que lo han hecho estos regímenes despóticos, son quienes lo sufren en carne propia”

El diplomático espera que el régimen libere a todos los presos políticos y que haya un cese a la represión y un retorno democrático en el país.

“Nicaragua es un país que desde 1990 en adelante en términos de democracia era perfectible por lo menos se sabía que el nicaragüense podía ser arquitecto de su destino, podía ser arquitecto en cuanto cual administración asumía y ahora eso no existe y sin eso no podemos decir que Nicaragua es democrática (...) Esperamos que cambie lo que está pasando, que cambie en Managua, cambie en Caracas, que cambie en la Habana”