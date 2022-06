Familiares de presos políticos exigen su liberación tras cumplirse 365 días

Victoria Cárdenas esposa de Juan Sebastián Chamorro exigió su liberación al cumplirse 365 días de su detención. “Estoy aquí para pedirle a Daniel Ortega que me devuelva a mi marido, que le devuelva el padre a mi hija. Ha sido un año de un profundo dolor”.

La esposa de Chamorro denunció que los primeros tres meses a su detención las autoridades carcelarias lo negaron a sus familiares y durante 90 días pidió pruebas de su vida porque estaba desaparecido, pero desde hace mes y medio pasó a estar incomunicado.

“Mi hija y yo tenemos un año de no verlo, de no oírlo. No se nos h a permitido ni una llamada ni una carta”. Cárdenas recalcó que la situación de su esposo y de todos los presos políticos es un tema humanitario.

LEER MÁS: Juan Sebastián Chamorro y Félix Maradiaga, junto a otros presos políticos cumplen un año tras las rejas

“Están en celdas insalubre y nosotros como sus familiares también lo estamos sufriendo. Basta ya de esta crueldad, basta ya de esta tortura, esto tiene que acabar”.

Dijo en una conferencia de prensa que esperaba que su voz sirviera para la liberación de las 182 personas presas por contexto político y leyó una carta escrita por su hija al cumplirse un año de permanecer prisionera en la cárcel del Chipote en Managua.

“Papá el día de hoy te escribiría una carta contándote de mí. De todo lo que he hecho desde junio pasado. Te contaría de como fue mi primer año en la universidad, como se siente vivir en el extranjero y la falta que me hace Nicaragua. Te diría lo orgullosa que estoy de vos y el impacto que has dejado en las personas que te rodean. Trataría de levantarte el ánimo con una historia o un chiste, pero mis palabras se quedan en el aire inmóviles porque el día de hoy no vas a poder leer esta carta. Estas en una celda injustamente privado de tu libertad. Ya es un año sin comunicación con vos. Un año sin verte. Lo único que me queda es escribir esta carta para mí misma con la esperanza de que algún día la podas leer cuando la pesadilla que estemos viviendo esté en un pasado distante”.

SEGUIR LEYENDO: Blinken acusa a Cuba, Venezuela y Nicaragua de criminalizar el periodismo

Por su parte, Bertha Valle, esposa de Félix Maradiaga participó de modo virtual en la conferencia realizada este 8 de junio al cumplirse un año de prisión del también ex aspirante a la presidencia de Nicaragua. “Hoy desperté pensando en lo lindo que va ser este recuento. En lo lindo que va a ser contarle a Félix lo incansable que ha sido el pueblo nicaragüense en la búsqueda de su libertad”.

Señaló que la comunidad internacional ha establecido acuerdos internacionales de los cuales el gobierno de Nicaragua debe respetar.

LEER MÁS: Régimen de Daniel Ortega rompe conversaciones con EEUU, se esperan sanciones

Agregó que los familiares de los presos políticos están interesados en salvaguardar la vida de los prisioneros, por ello recientemente hicieron el llamado a un entendimiento de las fuerzas dentro y fuera del del país para acabar con la violencia sistemática en la que ha estado sumergido el país en los últimos años.

“Necesitamos que comience a existir un estado de derechos en Nicaragua, para que las personas puedan retornar sin ser agredidas, para que las personas puedan participar de los espacios públicos sin sufrir tantos riesgos”.