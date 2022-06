"Le pido a Daniel Ortega me devuelva a mi marido", clama la esposa de Juan Sebastián Chamorro

8:15 a.m.

Cárdenas hizo esa petición en una videoconferencia, junto con Berta Valle, esposa del también encarcelado aspirante a candidato presidencial opositor Félix Maradiaga.

Managua, 8 jun (EFE).- "Le pido a Daniel Ortega, (presidente de Nicaragua), que me devuelva a mi marido, y que le devuelva el padre a mi hija", clamó este miércoles Victoria Cárdenas, esposa del aspirante a candidato presidencial de la oposición Juan Sebastián Chamorro, quien cumplió este día un año en prisión.

Cárdenas hizo esa petición en una videoconferencia, junto con Berta Valle, esposa del también encarcelado aspirante a candidato presidencial opositor Félix Maradiaga, con motivo del primer aniversario de su detención por delitos considerados "traición a la patria".

Lea: Biden ensalza el poder de las democracias en la Cumbre de las Américas con ausencias

Ambas mujeres, que se encuentran exiliadas en Estados Unidos, aseguraron que han vivido el último año con "mucho dolor" por la ausencia de sus maridos y porque sus hijos han perdido el contacto y la comunicación con sus padres.

Cárdenas dijo cuando se levanta se pregunta cómo estará su esposo, quien se encuentra recluido en la Dirección de Auxilio Judicial de la Policía Nacional, en Managua, en una prisión conocida como "Chipote", al igual que Maradiaga.

Hijos preguntan por sus padres

La esposa de Chamorro leyó una carta escrita por su hija, la adolescente Victoria Chamorro Cárdenas, en la que lamenta que su padre esté desde hace un año "en una celda injustamente privado de tu libertad".

"El día de hoy te escribiría una carta contándote de mí, de todo lo que he hecho desde junio del año pasado. Te contaría de cómo me fue en mi primer año en la universidad, cómo se siente vivir en el extranjero y la falta que me hace Nicaragua", anotó Chamorro Cárdenas en la carta.

Lea más: Eurodiputados piden sancionar a tres magistrados del TAM y a 14 jueces

La hija lamentó que las autoridades nicaragüenses no le permiten a su padre realizar una llamada telefónica o recibir una carta, sin embargo, dijo, tiene "la esperanza de que algún día la podás leer cuando la pesadilla que estamos viviendo esté en un pasado distante".

La esposa de Chamorro pidió la liberación de su esposo y la de las 181 personas detenidas que son consideradas "presas políticas" por los organismos humanitarios: "¡Basta ya de esta crueldad!", clamó.

Por su lado, Valle sostuvo que su marido está preso por pedir libertad y democracia en Nicaragua, y comentó que la hija menor de edad que tiene con Maradiaga pregunta por qué su papá no está con ella.

Condenados a 13 años de prisión

El pasado 3 de marzo, Chamorro y Maradiaga, que intentaron retar al presidente Ortega en las controvertidas elecciones de noviembre pasado, fueron condenados a 13 años de prisión por el delito de conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional en perjuicio del Estado de Nicaragua y de la sociedad.

Chamorro es sobrino político de la expresidenta Violeta Barrios de Chamorro (1990-1997) y era precandidato a la Presidencia por la alianza Ciudadanos por la Libertad (CxL, centroderecha), colectivo que fue sacado de la competencia cuando faltaban tres meses para las elecciones del 7 de noviembre de 2021.

Maradiaga, líder de la Unidad Nacional Azul y Blanco, fue secretario general del Ministerio de Defensa con el Gobierno de Enrique Bolaños (2002-2007), y dirigió el Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas (Ieepp), ilegalizado a petición del Ejecutivo.

Lea también: Padre Manuel García será juzgado en Granada por supuesta agresión

Fue acusado por supuestamente provocar el estallido social contra el Gobierno de Ortega en abril de 2018, que dejó cientos de muertos y detenidos, miles de heridos y decenas de miles en el exilio.

Ambos forman parte de 68 dirigentes opositores y críticos del Gobierno encarcelados en el contexto de las elecciones generales de noviembre pasado, en las que Ortega fue reelegido para su quinto mandato.