“Yadira Leets está cantando como ruiseñor”, afirma ex subsecretario de Estado de EEUU

La expareja de Rafael Ortega podría estar denunciando el aparataje de inteligencia de la dictadura de Daniel Ortega en Estados Unidos, afirma exfuncionario norteamericano.

El ex Subsecretario de Estado Adjunto para el Hemisferio Occidental, John Feeley, dijo durante una entrevista con el periodista Luis Galeano de “Café Con Voz” que Yadira Leets Marín, ex esposa de Rafael Ortega y ex nuera de la pareja dictatorial de Daniel Ortega y Rosario Murillo “está cantando como un ruiseñor” ante las autoridades norteamericanas.

Yadira Leets salió junto a sus dos hijas de Nicaragua con destino a Panamá y de esa nación, voló hacia el Estado de Atlanta, en Estados Unidos, confirmó el periodista Luis Galeano.

John Feeley detalló que conociendo el sistema norteamericano, Yadira Leets entró a Estados Unidos por medio de negociaciones con el gobierno de Joe Biden.

Feeley, quien fungió como embajador de Estados Unidos en Panamá, detalló que Yadira Leets podría haber negociado con el gobierno de Biden para evitar ser alcanzada con la Ley RENACER y que es considerada como “joya de la corona” de los negocios ilícitos de la dictadura.

Yadira Leets fue esposa del sancionado Rafael Ortega Murillo, asi como sus empresas Zanzibar, El Goliat entre otras.

“Algo pasó recientemente, la ex nuera de Ortega salió del país. Ella estaba en la lista de sanciones y uno de los propósitos de las sanciones, es impulsar un cambio de comportamiento y yo diría que la sanción es efectiva, porque ella ha cambiado su comportamiento, porque por lo que entiendo ella está fuera de Nicaragua y si ella está aquí, créeme que está delatando todo lo que ella sabe”, afirmó Jonh Feeley.

Feeley, al ser consultado sobre si Yadira Leets estaría negociando un acuerdo con Estados Unidos sobre Daniel Ortega, el ex Subsecretario de Estado Adjunto para el Hemisferio Occidental negó esa posibilidad.

“Para nada. Ella no hubiera podido entrar a Estados Unidos, porque no tenía visa, ¿Quién permitió que ella entrara? Las autoridades, entonces mi lectura es -porque yo no tengo información precisa- conociendo el sistema y habiendo visto otros casos en el pasado, cuando yo fui subsecretario Adjunto, ella está cantando como un ruiseñor, es lo que pienso yo, por mi experiencia”, añadió Feeley, quien se encuentra participando en la IX Cumbre de las Américas.

100% Noticias consultó a Nichols

Por su parte, Brian Nichols, subsecretario de Estado de Estados Unidos, al ser abordado por nuestra directora Lucía Pineda Ubau sobre la llegada de Leets a esa nación, no quiso emitir comentario sobre si tienen a Leets en un programa de protección.

“No puedo comentar" de eso, dijo Nichols a 100% NOTICIAS, quien junto a los medios Despacho 505 y Nicaragua Actual brindan cobertura especial a la IX Cumbre de las Américas.

Hasta el momento, se desconoce qué información ha brindado Yadira Leets al gobierno de Estados Unidos sobre los negocios ilícitos de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo, la pareja que usurpa la presidencia del país.

“Ortega debe de estar con miedo”

John Feeley afirmó que la decisión de Leets, debería de tener con miedo al dictador Daniel Ortega, porque a su criterio, la información que debe estar proporcionando Yadira Leets, “es de suma importancia” para conocer toda la estructura de corrupción de la dictadura en sus negocios familiares y de grupos.

“Esto (el canto) debe ser motivo de miedo para Daniel Ortega y para su gente, porque ella estaba en la junta directiva de casi todo, (sabe de) la malversación de fondos, si es a como yo creo que está pasando y lo miramos como un ejemplo, debe verse bien, yo espero que sea así, porque para el bien de Nicaragua, tenemos en el mundo que saber la verdad, porque el régimen Ortega Murillo, ha escondido mucho de los detalles de lo que está pasando en Nicaragua”, dijo Feeley al periodista Luis Galeano.

“Si ella está hablando con las autoridades americanas, entonces él va a tener algunos problemones serios. ¿Tú sabes lo que es entender toda la arquitectura del financiamiento ilegal del régimen? eso en términos de la inteligencia es la joya de la corona”, puntualizó Feeley a “Café con Voz”.

“Leets Marín, excónyuge del hijo de la pareja dictatorial, Rafael Ortega Murillo, partió abandonó Nicaragua con rumbo a Panamá a enero de este año. En mayo Leets, junto a sus hijas Ariana y Libia Ortega Leets, abandonó Panamá el 9 de mayo a las 3:48 de la tarde, en el vuelo 1810 de Delta, con rumbo a Atlanta, Estados Unidos”, detalló Luis Galeano en su sitio web.

Yadira Leets fue administradora de la Distribuidora Nicaragüense de Petróleos, DNP hasta 2018 y también estaba al frente de Inversiones Zanzíbar, que fue sancionada por Estados Unidos en 2019.