Chaves preocupado por ingreso de tropas rusas a Nicaragua, quiere hablar con Ortega sobre presos políticos

El presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves, expresó su preocupación por el ingreso de tropas rusas a Nicaragua. Al mismo tiempo, reiteró su deseo de establecer contacto con el régimen de Daniel Ortega para hablar sobre los presos políticos en Nicaragua.

"Yo creo que el diálogo tiene que ocurrir, sin embargo, en estos momentos, nosotros tenemos preocupaciones serias con Nicaragua, hay una noticia hoy o una noticia que el presidente Daniel Ortega invitó al ejército ruso a enviar tropas y equipo a Nicaragua. nosotros no tenemos ejército desde el año 1949 imagínese cómo nos sentimos preocupados y con mucha razón" expresó Chaves en una entrevista a Carolina Valladares de la Voz de América.

El pasado 7 de junio, el régimen Ortega Murillo autorizó el ingreso de tropas, naves y aeronaves de las Fuerzas Armadas de Rusia para participar en operaciones "en contra de ilícitos" en el mar Caribe y en el océano Pacífico nicaragüense, según el decreto presidencial número 10-2022, publicado en el Diario Oficial La Gaceta.

Presos políticos

En la entrevista a la Voz de América, el mandatario expresó su interés de establecer contacto con Daniel Ortega para hablar de los presos políticos en Nicaragua. Actualmente hay más de 170 prisioneros de conciencia en las cárceles del país.

“No vino a la inauguración, no hemos establecido contacto, en estos momentos Costa Rica tiene un embajador nicaragüense, pero nosotros no hemos enviado embajador a Nicaragua. A mí me encantaría conversar con él para el tema de los presos políticos eso es algo que a los costarricenses por tradición histórica e inclinación natural nos causa una severa preocupación y tristeza, pero no, no he hablado con Daniel Ortega”, continuó

Chaves destacó que Costa Rica a cientos de migrantes nicaragüenses “el pueblo de Costa Rica ha recibido a cientos de miles de migrantes casi un 15% de nuestra población de Nicaragua que les estamos dando salud y educación a un alto costo para nuestro espacio fiscal, pero lo hacemos con mucho amor y con los brazos abiertos”

También señaló que San José necesita de la solidaridad de los países que tienen más recursos debido a que son una nación de brazos abiertos a los migrantes “Por supuesto que hace falta ayuda de los países que más se benefician de la generosidad de Costa Rica, cómo le digo tenemos entre un 15 y un 20% de nuestra población qué son migrantes, algunos refugiados, algunos de manera regular, eso le pones presión a nuestro sistema salud pública, sistema de educación y a quienes estamos nosotros de una manera ayudando siendo tan generosos, a países que tiene mucho más recursos porque si no esos migrante se irían para allá”