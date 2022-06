Luis Rivas Anduray y Pedro Vásquez cumplen un año detenidos en El Chipote

Ambos fueron detenidos en una violenta redada que ejecutó la sancionada Policía, por orientaciones del régimen Ortega Murillo.

Los presos políticos Luis Rivas Anduray, exgerente general del Banpro y Pedro Vásquez Cortedano, conductor personal de Cristiana Chamorro, cumplen un año de estar detenidos en las celdas de la Dirección de Auxilio Judicial, conocidas como El Chipote, en Managua.

En el caso de Luis Rivas Anduray, quien también era miembro de la Junta Directiva del Banpro, y ex CEO regional, fue detenido bajo la Ley No. 1055 “Ley de Defensa de los Derechos del pueblo a la Independencia, la Soberanía y Autodeterminación para la Paz”.

El pasado 23 de febrero, el banquero fue condenado a 13 años de prisión que le fueron impuestos por el juez Ángel JeanCarlos Fernández, fiel al régimen orteguista.

El reo de conciencia fue secuestrado por la Policía de Ortega-Murillo, el 15 de junio de 2021, posterior a una cita a la que tuvo que acudir ante el Ministerio Público, en lo que sería el inicio de un proceso en su contra.

Pedro Vásquez delicado de salud

Este mismo miércoles, también cumple un año tras las rejas don Pedro Vásquez Cortedano, quien se desempeñaba como conductor de la ex aspirante presidencial Cristiana Chamorro Barrios, presidenta de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, una entidad que promocionaba el periodismo independiente y que además promovía la libertad de expresión, brindando capacitaciones a periodistas independientes.

El pasado 21 de marzo, don Pedro Vásquez recibió una condena de siete años de prisión, que le fueron dictadas por el juez Luden Martín Quiroz Martínez, quien fue escogido por la dictadura para condenar a los extrabajadores de la extinta Fundación Violeta Barrios de Chamorro.

A don Pedro Vásquez, la sentencia le fue impuesta por el supuesto delito de lavado de dinero, bienes y activos.

Doña Norma Vega, esposa de don Pedro Vásquez, denunció que la salud de su cónyuge ha empeorado.

“Las palabras que él me dijo fueron: ‘el próximo que se va a morir soy yo’, y eso me pone mal. Yo le pregunté qué tenía y solo me dijo que se sentía bien enfermo. El estado depresivo es grave, emocionalmente está mal y físicamente yo no lo veo igual que a como lo miraba antes, veo su mirada bastante vaga y llora”, dijo angustiada doña Norma tras visitarlo en abril.

“Lo sentí decaído, más delgado andaba la mascarilla sucia, la ropa que andaba estaba sucia. No sé qué pasó ahí, me dijo que se sentía bien enfermo y ya no los llevan a la enfermería, el médico pasa por las celdas”, expresó Vega.

Confiesa que emocionalmente las vivencias del último año han sido un golpe fuerte tanto en lo económico como en lo físico y emocional.

“Me duele verlo ahí”. Señala que le han arrebatado injustamente el sostén familiar y ella ha sido revictimizada estando en libertad. “No puedo trabajar porque a uno lo señalan”.

Vega ha observado la pérdida de peso en Pedro, lo que más le inquieta es que ha manifestado estados depresivos.

“Yo sé que él ha estado grave y no me lo han querido decir”, reafirma. “Ellos se merecen su libertad”.

Vega, asegura que don Pedro se encuentra fortalecido en la fe. Le comparte que ora a Dios por un cambio en la situación del país. No obstante, se preocupa por su condición física. Cada día los familiares y reclusos luchan por sobrevivir fuera y dentro de las cárceles.