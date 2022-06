Régimen niega entrada al país a periodista nicaragüense Tifani Roberts

La dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo negaron la entrada al país de la periodista Tifany Roberts, quien vendría a ver s u madre.

La dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo negaron la entrada al país de la periodista Tifani Roberts, quien labora para la cadena internacional de Univisión, quien llegaría desde Estados Unidos el pasado fin de semana en un vuelo de la aerolínea Avianca.

Tifani Roberts explicó a 100% NOTICIAS que el objetivo de su arribo a Nicaragua era visitar a su madre y a su hermana, esta última con capacidades diferentes.

Lea: Asamblea Nacional disuelve el Centro Nicaragüense de Escritores y otras 92 ONG

“Siempre las he cuidado, mi madre es el centro de mi vida, siempre la he cuidado, es mi broder. Yo sabía que había posibilidades que me iban a negar la entrada porque los niveles de represión han aumentado mucho y los niveles de tolerancia han disminuido mucho”, señaló Roberts.

La excusa que el régimen dio a la aerolínea es que la prueba PCR para la detección de la Covid-19 que fue enviada a Nicaragua no fue aceptada por las autoridades, situación que causó molestia a la periodista nicaragüense.

“Sabemos que el régimen está usando la pandemia para decidir y filtrar a quien entra y quién no entra, lo mismo están haciendo a la salida, quitando el pasaporte”, denunció Tifani Roberts, quien además denunció que ni siquiera la dejaron abordar el avión.

“No soy ni la primera ni la última, lo mismo ha pasado a muchos colegas que no han podido entrar a Nicaragua”, agregó.

Cuestiona papel de Avianca

Tras negar su ingreso a Nicaragua, Tifani lamentó el papel de la aerolínea Avianca, denunciando que la información le llegó por medio de la empresa aérea y no por parte de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo, quienes usurpan la presidencia de Nicaragua.

Lea más: Oposición nicaragüense rechaza ingreso de tropas rusas a Nicaragua y demandan entrada de comisión de ONU

“Me llamó mucho el papel de Avianca, siendo facilitadores de la represión, siendo voceros del régimen, porque yo nunca hable con alguien del gobierno para que me dijera que yo no puedo entrar, me lo dijo Avianca”, denunció Roberts, quien afirmó que tiene dos años de no ver a su madre.

“Ellos (Avianca) se prestan a este juego y se están lucrando, porque obviamente no me van a devolver el dinero, porque la verdad, 700 dólares, tal vez no es mucho, pero conozco nicaragüenses que han perdido mucho, no es correcto y no es moral lo que están haciendo”, observó la destacada periodista del área de investigación de Univisión.

Lea también: Analista: ejército de Nicaragua busca eliminar tensiones militares con Estados Unidos

“Como corporación deberían de tomar en cuenta que hay pasajeros que son víctimas de la represión y ellos se están lucrando de esos pasajeros”, agregó.

A pesar de las barbaridades cometidas en su contra, Tifany Roberts dijo que seguirá firme en la lucha contra el régimen Ortega-Murillo.