Moscú denuncia el "revuelo" en torno al permiso para enviar sus tropas a Nicaragua

8:20 a.m.

Moscú, 16 jun (EFE).- Rusia criticó este jueves el "revuelo" en torno al permiso para el ingreso de tropas rusas en Nicaragua, que no tiene ningún fundamento, según declaró hoy el director del Departamento de América Latina del Ministerio de Exteriores ruso, Alexandr Schetínin.



"No hay que hacer un revuelo por eso. Se trata de una decisión que el Gobierno nicaragüense ratifica cada año y que permite al país desarrollar la cooperación con distintos estados, no solo Rusia, y en diversos ámbitos", dijo el diplomático ruso a la agencia Interfax.

Según Schetínin, la situación en torno a la historia "se ha inflado" sin ningún fundamento.



Al ser preguntado sobre si Moscú piensa enviar a sus tropas tras recibir este permiso, el diplomático contestó que se trata de unas bases legales que existen desde hace años.



"¿Acaso en estos años han visto a alguien allí?", preguntó.



La Asamblea Nacional (Parlamento) de Nicaragua autorizó esta semana el ingreso de tropas, naves y aeronaves de las Fuerzas Armadas de Rusia, a petición de urgencia del presidente del país, Daniel Ortega, para participar en operaciones contra el delito en el mar Caribe y en el océano Pacífico nicaragüense.



Los legisladores también ratificaron el ingreso por seis meses, a partir de julio próximo, de personal, naves y aeronaves de Ejércitos de Cuba, EE.UU., México, Venezuela y países centroamericanos.



Durante el debate, los diputados oficialistas denunciaron una presunta campaña de otros países y de medios internacionales sobre el ingreso de las tropas rusas a Nicaragua.

Así, el titular de la Comisión de Defensa y Seguridad, el sandinista Filiberto Rodríguez, explicó en el pleno que "ya es una tradición aprobar y ratificar" el ingreso y la salida de militares de distintos países con los que Nicaragua mantiene "relaciones diplomáticas y militares".