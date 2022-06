Diputados sandinistas niegan interés de perseguir organizaciones, pero van casi 700 canceladas

El régimen de Daniel Ortega ha ordenado la cancelación de personalidad jurídica a unas 669 organizaciones desde 2018, sin embargo, el diputado sandinista, Wálmaro Gutiérrez niega que exista una persecución contra las ONGs en Nicaragua.

“Aquí no existe un interés particular de andar persiguiendo organismos no gubernamentales ni nada por el estilo”, refirió que es igual a lo que ocurre cuando las personas naturales quebrantan una norma jurídica y se les pone una infracción, pero en el caso de los organismos no gubernamentales se les cancela las personalidades jurídicas.

Gutiérrez precisó que todas estas organizaciones fueron ilegalizadas porque no se reportaron como agentes extranjeros. “Sino presentan sus estados contables conciliados en tiempo y forma ante el Ministerio de Gobernación están ante una flagrante ilegalidad por incumplimiento y que es lo que pasa cuando hay incumpliendo de la ley, sencillamente te viene una sanción”.

Asimismo, refutó que las organizaciones han incumplido la Ley 1040, mejor conocida como Ley Reguladora de Agentes Extranjeros. La Asamblea Nacional dominada por el partido gobernante ilegalizó a 93 oenegés este 15 de junio y mantiene en agenda para este jueves la anulación de 98 organizaciones y asociaciones.

Cancelación de ONGs genera inestabilidad y zozobra

Para el diputado liberal Lesther Flores la anulación de organizaciones es una cuestión de orden, pero se convirtió en acciones contraproducentes y como miembro del Partido Liberal Constitucionalista (PLC) se niega a creer en acciones de “sopetón”.

En este sentido, Flores llamó a los legisladores sandinistas a reflexionar y no tomar las decisiones a la ligera porque terminan generando incertidumbre a nivel nacional. “Crea mucha zozobra no solo en los organismos sino también en la gente que estos organismos ayudaban”.

Reconoció que existe un mandato por parte de la Asamblea Nacional en limpiar el Ministerio de Gobernación de tantas organizaciones.

“Hay que ser claro, la mayoría de ellas eran inexistentes, pero esto te crea inestabilidad y zozobra en las que sí están haciendo o han hecho un trabajo en pro de la población nicaragüense”, dijo en entrevista al periodista Marvin Sequeira.