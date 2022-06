Los hijos del dictador Daniel Ortega y Rosario Murillo, quienes usurpan la presidencia de Nicaragua, Laureano y Daniel Edmundo Ortega Murillo se reunieron con el canciller ruso, Serguéi Lavrov, en el marco del Foro Económico Internacional de San Petersburgo. El analista político Eliseo Núñez aseguró que los hijos de Ortega andan ofreciendo el sistema financiero nacional el cual no ha sido afectado por las sanciones de Estados Unidos.

“Andan buscando cómo solucionar problemas, andan ofreciendo al país como una plataforma, ojo, porque aquí van a tener que estar atento los bancos de Nicaragua, el sistema financiero porque el gobierno en Nicaragua va a tratar de meter dinero ruso y dinero venezolano al sistema bancario nicaragüense para limpiarlo porque de los países sancionados él (Nicaragua) es el único que no tiene todavía sanciones que afecten al sistema financiero directamente”, alertó Núñez en el programa 100% Superchats de 100%Noticias.

Al mismo tiempo, el ex diputado reiteró que la pareja dictatorial no tiene ningún interés en el pueblo de Nicaragua porque son una familia que se enriquece alrededor del poder “no les importa el pueblo Nicaragua, no tienen ningún interés que el pueblo Nicaragua prospere, ellos tienen interés en ellos en enriquecerse”

Además, Núñez considera que la visita de los hijos de Ortega está relacionada a intentar dar explicaciones de por qué el Ejército de Nicaragua ofreció tantos detalles a occidente sobre el ingreso de las tropas rusas al país.

“Andan dando explicación del decreto para el ingreso de tropas (...) el Ejército qué es el que hace este decreto explica qué es lo que van hacer los rusos poniendo límites y eso no le gusta a los rusos, entonces el gobierno ruso puso a la periodista oficialista a decir que Rusia debería de poner armas de alto alcance sobre ciudades americanas para tratar de que Ortega se defina, entonces creo que el objetivo del viaje de los hijos de Ortega es tratar de dar explicación”

Rusia sin nada que ofrecer

Asimismo, el ex diputado considera que en estos momentos Moscú no tiene nada que ofrecer a Nicaragua “quedó claro que no es ninguna superpotencia (...) cometió el peor de los errores (...) la única fortaleza que tiene Rusia es la capacidad con las armas nucleares (...) Ortega no va a encontrar nada, no va a encontrar dinero, no encontrar armas no encontrar nada (...) Ortega está en un juego peligroso”

En el encuentro en San Petersburgo, la Delegación nicaragüense reiteró “la firme e inquebrantable Solidaridad y Hermandad del Gobierno y Pueblo de Nicaragua con el Gobierno y Pueblo ruso y el apoyo a su lucha por su Soberanía ante las agresiones de la OTAN”

Según medios rusos, el Canciller Lavrov dijo sentirse agradecido con la presencia de la delegación nicaragüense en el Foro.

En la reunión destacaron el “carácter estratégico” de las relaciones entre Rusia y Nicaragua, “Ambos han coincidido en continuar fortaleciendo la cooperación bilateral en todos los campos a través del trabajo de la Comisión Mixta Intergubernamental para el intercambio económico comercial y la cooperación científico técnica con una amplia agenda de intereses mutuos en los ámbitos de Seguridad Energética, Alimentaria, Comercio, Inversión, Finanzas, Transporte, Logística, Farmacéutico, entre otros”, reportó el 19 Digital.

En el encuentro participaron el Canciller Denis Moncada, el ministro de Hacienda y Crédito Público Iván Acosta, la Embajadora de Nicaragua Alba Torres, el Asesor Presidencial Laureano Ortega Murillo y el Coordinador de Medios del Consejo de Comunicación y Ciudadanía Daniel Edmundo Ortega Murillo.