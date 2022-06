Periodista Miguel Mendoza y María Fernanda Flores cumplen un año detenidos

Ambos fueron condenados por un juez sandinistas bajo delitos fabricados y juicios llenos de irregularidades, que los hacen nulos desde un primer momento, indican defensores.

La ex primera dama de Nicaragua, María Fernanda Flores de Alemán y el periodista deportivo Miguel Mendoza cumplen un año en prisión desde que fueron detenidos por agentes de la sancionada Policía.

En el caso de Flores, esposa del expresidente Arnoldo Alemán Lacayo (1997-2002) y quien además fue diputada por el Partido Liberal Constitucionalista (PLC), desde la noche de su captura fue dejada bajo arresto domiciliario, mientras que el periodista Miguel Mendoza fue llevado a las celdas de la Dirección de Auxilio Judicial, en Managua.

Ambos fueron condenados por un juez sandinistas bajo delitos fabricados y juicios llenos de irregularidades, que los hacen nulos desde un primer momento, indican defensores.

Flores de Alemán fue condenada el pasado 4 de febrero, mediante un juicio exprés realizado en las instalaciones de la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ). El juez Luden Martínez Quiroz, Juez Noveno del Distrito Penal de Juicio de Managua, dictó la condena de ocho años de prisión contra la exdiputada por el Partido Liberal Constitucionalista.

“Juntas en la lucha”

El pasado cuatro de junio, Amelia Isabella Alemán Flores, hija de la presa política María Fernanda Flores de Alemán y del expresidente Arnoldo Alemán Lacayo, recordó a su madre durante su graduación en el Colegio de Preparatoria San Agustín, en donde se graduó con honores.

Amelia Alemán Flores, le envió un mensaje a su madre, diciendo que ambas se encuentran juntas en la lucha.

“Mamá, aunque hoy no puedas estar conmigo, nunca he dudado de lo orgullosa que estás de mí. Todo lo que he logrado hoy es gracias a vos, he cumplido todas mis metas gracias a tu amor, valentía, paciencia y fortaleza”, expresó en un breve discurso en que agradeció a su familia y amigos por el apoyo brindado durante sus estudios de secundaria.

“Mamá, sos el mejor regalo que me dio Dios y espero algún día ser la mujer valiente, guerrera, luchadora y defensora de principios y valores en la búsqueda del bien común que sos. Te amo y estamos en esta lucha siempre”, finalizó la hija de la pareja expresidencial.

Hija y esposa de Mendoza piden libertad

Margin Pozo, esposa del periodista y preso político Miguel Mendoza, quien a diferencia de María Fernanda permanece detenido en las celdas del Chipote, en Managua, lamentó la detención de su esposo, quien fue condenado a nueve años de prisión por el juez sandinista Luden Martín Quiroz García, del Juzgado Noveno de Distrito Penal de Juicios, de Managua.

La periodista Margin Pozo agregó que tras la detención de su esposo, ha sido de mucha tristeza para la hija de ambos, quien no ha podido verlo desde que fue detenido.

“Ha sido un año de mucho dolor a nuestra hija de ocho años, un año en donde ella no ha podido abrazarlo, ni besarlo, ni poder expresar un te amo papá, ni siquiera de forma telefónica”, explicó Pozo a 100% NOTICIAS.

“Para nosotros ha sido angustiante todo este proceso doloroso e injusto y sin causa alguna. La libertad de expresión es un derecho. Ejercer periodismo no es un delito y eso lo establece la Constitución Política de nuestro país”, afirmó la periodista.

Margin Pozo, quien a diario consuela a la pequeña hija de ambos, agregó que “han sido meses donde hemos pasado situaciones muy difíciles, lo más complicado es la parte emocional la desintegración, a veces uno no haya palabras para poder explicarle a la niña que no puede ver a su papá”.

“No es fácil, sobre todo saber que Miguel está ahí injustamente, pagando por algo que no ha cometido. Miguel es un periodista digno que solo compartía información a la ciudadanía nicaragüense. Miguel hacía críticas de políticas públicas, nada de esto es un delito”, finalizó Margine Pozo.