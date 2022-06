El comentarista político criticó que supuestamente Xiomara Castro consulta todo a la embajadora de Estados Unidos, Laura Dogu, quien también fue embajadora en Nicaragua

El comentarista oficialista William Grigsby, arremetió contra presidenta de Honduras Xiomara Castro y su esposo Manuel Zelaya a quienes llamó “mal agradecidos” por “morder la mano que les dio de comer”, en referencia a Daniel Ortega y Rosario Murillo, quienes condenaron el golpe de Estado de hace 13 años contra su esposo, el expresidente José Manuel Zelaya Rosales, ahora asesor presidencial.

En el programa radial “Sin Fronteras”, Grigsby se mostró molesto porque supuestamente Castro y Zelaya, quieren darle “lecciones” a Ortega Murillo de cómo debe ser la izquierda, por lo cual los tildó de “mal agradecidos” porque olvidaron la solidaridad que recibieron por parte de Nicaragua.

“Yo me acuerdo al detalle de cómo estaba la situación, en qué condiciones (...) Se dieron la la gran vida porque se dio la gran vida licenciosa búsqueda que significa una vida licenciosa, y yo me acuerdo Rosario una de sus preocupaciones era garantizar que le llevarán la comida a Xiomara Castro quién estaba metida en una finca clandestina, en ese detalle y ahí está retratada Rosario, en el detalle, en la cuestión humana, y los chavalos eran cipotes ahora son ministros han pasado trece años” dijo

Agrega “recuerdo tanta generosidad con el grupo que salió con Zelaya al exilio perseguido por la dictadura de Micheletti, no recuerdo a nadie que haya extendido la mano de tal manera, Daniel, Rosario, Chávez y Maduro (...) Entonces ahora nos vienen a dar lecciones de cómo debe ser la izquierda y como no, y a reprocharnos como actuamos, dejamos de actuar y ¿quiénes son ellos? para decirnos lo que tenemos que hacer porque uno se pone a ver simplemente se serena y recuerden que sin el Frente Sandinista, sin Daniel y sin Rosario estarían comiendo m*** ahorita”

Según Grigsby, Castro y Zelaya se creen los “reyezuelos” porque se sienten respaldados por Estados Unidos, asegurando que son la “nueva izquierda” “te dicen qué barbaridad, que Nicaragua hizo tal cosa, que Nicaragua hizo tal otra y nosotros somos la nueva izquierda (...) ¿Cuál es la característica principal? la característica principal es el antiimperialismo si no son cualquier cosa, no te reclames de izquierda sobre todo vos Manuel Zelaya y gran parte de tu séquito que ahora se las dan, escupiendo en rueda con los Yankees”

Comando Sur dice no a Nicaragua

Además, Grigsby reveló que el Comando Sur de Estados Unidos rechazó la participación del Ejército de Nicaragua en una actividad de las fuerzas especiales de los ejércitos de América Latina en Honduras.

“El Ejército hondureño propuso que se incorporará a Nicaragua porque el ejército de Honduras ha tenido estrecha relación con el ejército de Nicaragua han trabajado juntos de manera tranquila, eficaz, han construido una relación profesional muy sólida y han acabado con un montón de bandas de abigeato, narcotraficantes (...) saben que dijo Zelaya, lo que diga el Comando Sur y saben que dijo el Comando Sur a Nicaragua no, entonces si el Comando Sur dice no a Nicaragua, entonces yo también digo que no, así es Zelaya”

Al mismo tiempo, el comentarista político criticó que supuestamente Xiomara Castro consulta todo a la embajadora de Estados Unidos, Laura Dogu, quien también fue embajadora en Nicaragua.

“La conducta política del Manuel Zelaya por supuesto no lo hace solo, también doña Xiomara, también es un ejemplo, (...) ahora todo lo consulta con la embajada gringa con la Laura Dogu, aquella que estuvo aquí conspirando, aquí no le fue bien con eso la fueron a sacar de la jubilación para ver sí ponen orden a la Xiomara Castro, aquí no pudo, tal vez allá con su primera declaración la pusieron en orden están de pinchi”, dijo molesto Grigsby.

Nacionalidad a funcionarios de JOH

Hace 10 días, el régimen sandinista a través del Ministerio de Gobernación, acordó otorgar la nacionalidad nicaragüense en calidad de nacionalizados a Ebal Jaír Díaz Lupián y a Ricardo Leonel Cardona López, ministro de la Presidencia y secretario privado de la Presidencia, respectivamente, durante la Administración de Juan Orlando Hernández, quien fue extraditado en abril pasado a EE.UU., donde enfrentará un juicio por narcotráfico.

Al respecto, el comentarista oficialista criticó a Castro por supuestamente no levantar juicios contra los funcionarios del ex presidente JOH, a quienes señalan de corrupción.

“Lleva 6 meses en el gobierno y no han abierto un solo juicio contra los que vos (Xiomara) decís que robaron en Honduras, no has abierto ni un solo juicio sí ya lleva 6 meses, están bravos porque ahorita le dimos nacionalidad a dos funcionarios con su familia, ninguno de los dos tiene juicio, yo no sé si robaron o no, eso no lo determino yo, lo determinan ustedes si ellos robaron ¿por que no les han abierto juicio”, cuestionó.