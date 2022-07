Analistas: “en Nicaragua no hay espacio para elecciones”, tras toma de alcaldías opositoras

El analista político Luciano García asegura que el mensaje es para los antisandinistas que contemplan correr como alcaldes en los partidos zancudos

A cuatro meses de las elecciones municipales, el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo sepultaron totalmente el proceso electoral municipal, luego que la policía sandinista ocupó arbitrariamente cinco alcaldías opositoras electas bajo la bandera del cancelado partido Ciudadanos por la Libertad (CxL).

Luciano García de la organización Hagamos Democracia, dijo a 100%Noticias que el asalto a los gobiernos municipales significa que Ortega no quiere correr ningún riesgo, principalmente en territorios que históricamente han sido antisandinistas.

“En Nicaragua no hay espacios para elecciones, partamos de ahí, todo el sistema está colapsado, está politizado y está totalmente en manos de un régimen totalmente opresor. Nosotros podemos visibilizar la estrategia que está utilizando el Frente Sandinista (...) en el mapeo político que nosotros tenemos vemos que esas alcaldías pertenecen básicamente a un corredor de la contra, fuertemente de índole totalmente opositor y ha sido totalmente histórico”

Según García, con el asalto arbitrario Ortega pretende enviar un mensaje a la población antisandinista de que no se metan a correr en ninguna de las opciones de los “partidos zancudos” “no quieren correr ningún riesgo de que existan voces disidentes en ciertos sectores donde saben que no tienen apoyo en ese municipio. El régimen va a asaltar una vez más a los gobiernos municipales de una manera férrea infundiendo el miedo y el terror”

De igual forma, Olga Valle de Urnas Abiertas, señaló que el régimen repite la estrategia que ejecutó en las elecciones presidenciales, dando el último golpe a la autonomía municipal de cara a los comicios municipales.

“Al igual que el año pasado (Ortega) aniquila el proceso incluso antes de que empiece, el año pasado lo hizo con las detenciones de las personas precandidatas y este año lo está haciendo con estas toma arbitrarias e ilegales, el régimen vino mostrando en estos primeros cinco meses del año su intención totalitaria” dijo Valle en el programa 100%Entrevistas con Lucia Pineda Ubau.

La activista señala que no solamente se trata de violencia policial o de actores armados “vemos a todas las instituciones trabajando de manera coordinada y sistemática para limitar los derechos de la ciudadanía, no solo los civiles y los políticos, sino los derechos económicos, sociales y con este golpe a la autonomía municipal, el desarrollo local y todo lo que significa en la vida de la ciudadanía y un gobierno autónomo e independiente”

Al mismo tiempo, Valle reiteró que no existen condiciones para un proceso municipal creíble “no había condiciones y con esto lo terminan de aniquilar, no se puede pensar que un proceso bajo este nivel de ilegalidad e ilegitimidad va a poder ser transparente e íntegro. El régimen lo qué pretende es poder consolidar un régimen totalitario no solamente se trata de una dictadura criminal que persigue opositores, es un régimen totalitario que controla absolutamente todas las dimensiones del país”