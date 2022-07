Rosario Murillo celebra muertes de operación limpieza en Carazo, "golpismo derrotado" dice

Rosario Murillo atacó a la Iglesia Católica y a Estados Unidos, mientras celebraba las muertes ocasionadas por la operación limpieza en Carazo en 2018

La sancionada Rosario Murillo Zambrana, quien usurpa la presidencia de Nicaragua, nuevamente se alzó contra Estados Unidos de América, al mismo tiempo que celebraba las muertes de manifestantes que perecieron a manos de francotiradores y paramilitares en la "Operación Limpieza" realizada el 8 de julio de 2018 en el departamento de Carazo.

"Mañana (8-07-2022) vamos a estar celebrando, hemos celebrado todos los días. Mañana ocho de julio se cumple un aniversario de la derrota, derrota, derrotados, derrotados están, el golpismo terrorista en Nicaragua y derrotado sigue", dijo con tono molesto la sancionada Rosario Murillo, quien vive atormentada por el espíritu de abril de 2018.

"Mañana celebrando el cuarto aniversario, allá en Jinotepe, en el departamento de Carazo, de esa derrota, una derrota para siempre. No es con sangre, no es con crímenes, no es con destrucción, no es con sufrimiento que se puede avanzar para cumplir con los derechos del pueblo", agregó Murillo tras mencionar la sangrienta operación limpieza que dejó una veintena de personas asesinadas en Carazo.

Lea: Rosario Murillo: "Con odio nunca más", dice mientras expulsaba a Misioneras de la Caridad

Murillo además dijo que Nicaragua goza de paz "porque aquí reina el amor, la concordia, la fraternidad, la hermandad, la paz común", expresó, mientras agentes de la sancionada Policía han emprendido una persecución contra trabajadores y extrabajadores del Diario La Prensa.

Agentes policiales han detenido a dos conductores de La Presa y también allanaron la vivienda de la administradora del área de redacción, quien se encontraba junto a su esposo, un fotógrafo del mismo diario.

"No nos rendimos"

Al iniciar su acostumbrado discurso en el oficialista Canal 4, Rosario Murillo aprovechó para atacar a Estados Unidos, país que ha impuesto sanciones a varios miembros de su familia y funcionarios de su gobierno por violar los derechos humanos de los nicaragüenses.

"Ya lo hemos dicho también nosotros en gloria y victoria, luchamos contra el yanqui, enemigo de la humanidad", dijo Murillo en su ataque a Estados Unidos, quienes han donado miles de dosis de vacunas contra la Covid19 en Nicaragua.

"Todos los días afirmamos que no nos vendemos, ni nos rendimos jamás", dijo Rosario Murillo, mientras su hijo, el sancionado Laureano Ortega Murillo viajó a Washington para buscar un diálogo contra el régimen y Estados Unidos para lograr el relajamiento de las sanciones impuestas a la familia dictatorial.

"Al imperialismo nada, con el imperialismo nada, ¿quién puede confiar en el imperialismo que ha asesinado y destruido a los países y los pueblos del mundo?, ¿quién?, ya lo decía el Ché, no tantico así, nada", agregó Murillo.

Falsos profetas

Rosario Murillo, también aprovechó para alzarse contra los sacerdotes y obispos, quienes han jugado un papel importante en la defensa de los derechos humanos de la ciudadanía, quienes han sido violentados desde el año 2018. La vocera gubernamental tomó el papel de Dios para juzgarlos desde la fe.

Para la vocera de la dictadura, los sacerdotes y obispos hicieron "uso de Dios en vano y eso es lo que fue y eso es lo que ha sido, y es lo que han pretendido, seguir instalando (maleficios) sin éxitos porque nadie cree, porque la única manera de avanzar es construyendo desde la concordia, los valores, la dignidad y la familia", insistió la esotérica primera dama, quien a diario se encomienda a los "espíritus del más allá", en alusión a Sandino, Carlos Fonseca y otros guerrilleros muertos.

"Todo lo que hacemos, lo hacemos en nombre de Cristo Jesús, así es como vamos adelante. Sabemos que el por venir lo estamos construyendo todos los días", finalizó Rosario Murillo mientras mantiene encarcelado al sacerdote Manuel Salvador García y también ha expulsado a las monjitas de la caridad, quienes ya se encuentran en Costa Rica.

Lea más: Obispo de Tilarán Costa Rica recibe a Misioneras de la Caridad "yo no veo en ellas culpa alguna"

En el último mes, Rosario Murillo ha eliminado tres canales católicos en Nicaragua, uno de ellos el Canal Católico de Nicaragua (Canal 51), propiedad de la Conferencia Episcopal de Nicaragua (CEN) y Tv Merced, de la diócesis de Matagalpa y Tv San José, de la diócesis de Estelí. Ambos medios transmitían en cableras locales.