Caravana Internacional llega a Peñas Blancas presionan por libertad de presos políticos en Nicaragua

La Caravana Ciudadana integrada por parlamentarios de diferentes países suramericanos llegó a Peñas Blancas, frontera entre Nicaragua y Costa Rica, para verificar personalmente las condiciones de, al menos, 190 personas privadas de su libertad por motivos políticos bajo el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.

La delegación está compuesta por legisladores de Argentina, Brasil, Colombia, México, Panamá y Costa Rica. Hasta el momento se desconoce si Ortega permitirá el ingreso de los parlamentarios para que visiten las cárceles de Nicaragua.

Al lugar llegó Francisco Ramírez del Movimiento Campesino y exiliada en Costa Rica, quien destacó el esfuerzo de los legisladores por exigir la liberación de los prisioneros.

“Estamos viendo esa solidaridad de los parlamentarios de diferentes países que vienen a hacer un esfuerzo por desenmascarar a Daniel Ortega, nosotros agradecerle porque no ven para otro lado están viendo lo correcto, hoy están con la solidaridad de un pueblo que lucha para el retorno de la democracia”, dijo a 100%Noticias.

Al mismo tiempo, Ramírez señaló que hay 26 campesinos detenidos arbitrariamente por Ortega, entre ellos, el aspirante a la presidencia Medardo Mairena.

“Medardo Mairena ha perdido una gran cantidad de peso, don Pedro Mena están en una situación bien mal de salud, igual don Freddy Navas, y unos 26 campesinos que están de Río San Juan también presos las familias no puede saber nada de ellos, preocupa, más los 190 presos políticos que exigimos la libertad de ellos que están presos, Ortega los tiene presos solo por pensar diferente”.

Mariano Rosa, Coordinador de la Comisión Internacional, informó que el Ministerio de Relaciones Exteriores de Nicaragua conoce la ruta y propuesta que busca visitar las unidades penitenciarias "nos proponemos a visitar los presos domiciliarios, queremos visitar también las embajadas de Argentina en Costa Rica y en Managua, también están informadas de lo que nos proponemos por lo tanto ,vamos a esperar la decisión final del gobierno de Nicaragua que venga a coordinar el ingreso al país con nosotros por lo tanto vamos a cumplir con el propósito que nos trajo hasta acá".

Al mismo tiempo, señaló que sería un error grave políticamente prohibir el ingreso de la comitiva"somos una comisión que no puede ser señalada como enviadas de la Casa Blanca o ligada a ningún tipo de injerencia extranjera, ni local, somos una comisión independiente con parlamentarios y parlamentarias de distintos lugares de América Latina con orientación de izquierda, por lo tanto, no tenemos nada que ver con ningún injerencismo y no proponemos alentar ningún golpe de estado".

Agrega "queremos seguir adelante con un propósito humanitario muy básico qué consiste en verificar las condiciones de salud y encierro de las presas y presos políticos en Nicaragua, por lo tanto, esperamos que no cometas ese error porque en definitiva le estaría dando la razón a todas las denuncias que existen sobre la situación dramática que viven los presos y presas en la cárcel".

Esta Comisión Internacional ha expresado su "compromiso para realizar el acompañamiento a las luchas de los pueblos rebeldes de Centro América, en especial la de las y los nicaragüenses, que desde 2018 salieron a las calles en protestas para reclamar sus DDHH y en contra de las reformas al seguro social", indicaron.

Esta caravana o comisión internacional fue acompañada por organizaciones nicaragüenses en el exilio como: La Articulación de Movimientos Sociales, El Grupo de Reflexión de Excarcelados Políticos, El Congreso de Unidad Nicaragüenses Libres, Organización Victimas de Abril, Familiares de presas y presos políticos del Chipote; Alternativa Anticapitalista sección Nicaragua de la Liga Internacional Socialista; UNAMOS - Juventud Renovadora, Coordinadora Universitaria por la Justicia y la Democracia, Migrantes nicaragüenses del PRTCosta Rica; Grupo de Secuestrados Políticos Unidos, Unidad Nacional Azul y Blanco.