Niegan ingreso de Comisión internacional a Nicaragua, régimen monta despliegue policial y militar

Migración de Costa Rica informó que Nicaragua les notificó que no coordinarán el ingreso de la comisión parlamentaria

El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo negó el ingreso de la “Caravana Ciudadana” integrada por parlamentarios de izquierda que tenían la intención de verificar personalmente las condiciones de, al menos, 180 personas privadas de su libertad por motivos políticos.

Los parlamentarios denunciaron que Ortega montó un despliegue policial y militar descomunal en el puesto fronterizo de Peñas Blancas.

“Acabamos de recibir la información de la policía migratoria de Costa Rica de que el gobierno de Nicaragua tiene montado un operativo descomunal militar en la frontera, tenemos además información civil de qué ha habido en el último día un despliegue que no se veía desde hacía tiempo militar, policial y paramilitar de saturación en la frontera”, denunció Mariano Rosa, Coordinador de la Comisión Internacional.

Además, Rosa informó que los oficiales de Migración de Costa Rica les advirtieron que Nicaragua les notificó que no coordinarán el ingreso de dicha comisión, por lo cual piden que no se acerquen al puesto migratorio.

“El mensaje que le transmiten a la policía migratoria no es solo que se niegan a coordinar el ingreso de esta comisión a verificar la condición de salud de los presos y presas, sino que no nos acerquemos al puesto fronterizo de peñas blancas en territorio de nicaragüense”.

En este sentido, el activista expresó que el rechazo del régimen a la comitiva es un “escándalo” nunca antes visto.

“Hay una actitud intimidatoria, amenazante de la dictadura frente a una comisión internacional que tiene un propósito humanitario, por lo tanto, es un escándalo internacional de proporciones, entonces, obviamente nos vamos a quedar acá hasta que esta situación se aclare”.

Luciana Echevarría, diputada por el MST – Frente de Izquierda Unidad (Argentina– LIS) dijo que el despliegue policial militar es una actitud intimidatoria del gobierno de Nicaragua.

Al mismo tiempo, recordó que previo a su ingreso se realizaron todas las gestiones necesarias, incluso enviaron una carta al embajador de Nicaragua en la que explicaban intenciones, hoja de ruta y cuáles eran los presos y cárceles que querían visitar.

A esto se suma que las embajadas de sus países también fueron notificadas de la solicitud “El silencio del gobierno de Ortega en un primer momento y ahora está actitud realmente es intolerable, por eso lo queremos denunciar a nivel internacional esto no hace más que confirmar lo que estamos diciendo que estamos ante una dictadura porque si no tiene nada que ocultar entonces nos podrían dejar pasar, recordemos que no hay ningún impedimento legal para que nosotros entremos al país de Nicaragua y por eso queremos hacer valer nuestro derecho”.

La parlamentaria señaló que el despliegue militar se trata de 300 oficiales “la policía nacional han dicho a la policía migratoria de Costa Rica que directamente no nos acerquemos al puesto de migraciones, qué es lo que queremos hacer, por eso también hay temor en las autoridades de Costa Rica de lo que puede suceder en estos escasos metros que nos separan de ese puesto”.

También Pablo Almeida, legislador de CABA por IS – Frente de Izquierda Unidad (Argentina– UIT-CI) expresó que la prohibición de ingreso de la comitiva confirma las denuncias internacionales contra Ortega por violaciones de derechos humanos.

“Sino nos permiten acercarnos a un puesto fronterizo y si han hecho semejante acto de hostigamiento porque nosotros lo tomamos como un acto de hostigamiento a nuestros derechos civiles de poder circular entre países, nosotros tenemos toda la documentación en regla la comisión tiene toda la documentación para ingresar, si no nos dejan ingresar es porque es motivo político y ese motivo político es que nosotros visitando a los presos confirmamos lo que venimos denunciando qué en Nicaragua se violan los derechos humanos en estos momentos”