Asamblea Nacional cancela cien ONG, otras cien en lista para ser ilegalizadas

11:50 a.m.

Con estas nuevas ilegalizaciones se elevan a 1.168 las asociaciones disueltas en el país

Con 75 votos a favor, 0 en contra, 16 abstenciones, los diputados sandinistas aprobaron la cancelación de la personería jurídica a 100 ONG, con esas nuevas ilegalizaciones se elevan a 1.168 las asociaciones disueltas tras la revuelta popular de abril de 2018, calificada como intento de golpe de Estado por Daniel Ortega. En la lista de espera se encuentran otras 100 ONG.

En la iniciativa, el Ministerio de Gobernación argumentó que las Juntas Directivas de esas entidades se encuentran acéfalas; no han reportado sus estados financieros correspondientes con sus desgloses detallados.

También señalan que supuestamente violaron la Ley general sobre personas jurídicas sin fines de lucro, la Ley contra el lavado de activos, el financiamiento al terrorismo, y el financiamiento a la proliferación de armas de destrucción masiva y no se registraron como "agentes extranjeros, siendo sujetos obligados porque recibían donaciones del exterior".

Entre las organizaciones canceladas se encuentran:

1. Asociación Gaia

2. Asociación de desarrollo integral del departamento de Managua, distrito seis

3. Fundación para la sostenibilidad y desarrollo de la vida silvestre y del medio ambiente

4. Fundación la nación somos todos

5. Asociación Centro Sandino

6. Asociación de Padres y Adolescentes y Niños con déficit atencional

7. Fundación para el desarrollo rural, Asociación de Confiscados y afectados Arges Sequeira Mangas

8. Asociación de trabajadores Mar y Tierra

9. Asociación de Reintegración e integración nicaragüense alemana

10. Fundación José María Avilés, Fundación Quiero Vivir

11. Asociación para la salud y el desarrollo

12. Fundación para el desarrollo integral

13. Fundación José Dolores Gámez

14. Asociación para el centro de estudios empresariales

15. Fundación Vida y Esperanza

16. Asociación El Redentor

17. Asociación de Mujeres Fraternidad

18. Fundación Generación Feliz

19. Fundación Construyamos tu futuro

20. Fundación mano amiga de la comunidad, entre otras 80 ONG.

Más ilegalizaciones

Los diputados sandinistas se preparan para cancelar otras cien organizaciones. El pasado 25 de julio, Franya Urey Blandón, responsable de la Dirección General de Registro Control de Organismos Sin Fines de Lucro del Ministerio de Gobernación remitió al Gustavo Porras, informe en el que se hace la solicitud de cancelación de la personalidad jurídica de otras cien asociaciones.

La iniciativa de decreto legislativo de cancelación de personalidad jurídica de asociaciones y fundaciones varias solicitadas por la Dirección General de Registro y Control de Organismos Sin Fines de Lucro se introdujo el 26 de julio a la 1:00 p.m.

Según el Migob, las organizaciones supuestamente han incumplido con sus obligaciones conforme a lo establece la Ley No. 1115 Ley General de Regulación y Control de Organismos Sin Fines de Lucro, Ley No. 1040 Ley de Regulación de Agentes Extranjeros, Ley No. 977 Ley Contra el Lavado de Activos el financiamiento al terrorismo y el financiamiento a la proliferación de armas de destrucción masiva, y sus respectivos reglamentos.

“Estados financieros por más de 8 años y 20 años conforme períodos Fiscales con desgloses detallados, ingresos, egresos, balanza de comprobación, detalle de donaciones, juntas directivas acéfalas por más de 8 a 20 años violentando lo establecido en la Ley No. 1115” señala el informe.

Agrega “información de identidad y origen de todos sus miembros donantes, nombres, apellidos, cédula de identificación, dirección exacta y teléfono, violentando lo establecido en la Ley No. 1115”.

En el informe presentado refleja que “han incumplido con sus deberes y obligaciones establecidas en la legislación que las regula como organismos sin fines de lucro obstaculizando el control y vigilancia del Ministerio de Gobernación”.

Entre las organizaciones a cancelar están:

1. Asociación de productoras audiovisuales nicaragüense

2. Fundación para el desarrollo y ejecución de proyectos sanitarios y ambientales

3. Asociación Bloque Común Costeño

4. Asociación de Microbiólogos y químicos clínicos

5. Asociación nicaragüense de técnicos en radiología

6. Fundación Reconciliación Juvenil

7. Asociación nicaragüense de maritimistas

8. Fundación cristiana la hora final

9. Asociación hijas e hijos del maíz

10. Fundación Chiquilistagua

11. Asociación para el manejo integral del agua

12. Asociación esquipulas nuevos horizontes

13. Fundación Mi Comunión

14. Asociación Sobrevivientes del Casita, entre otras 86 ONG.