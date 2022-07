Francisco Aguirre Sacasa, excanciller y preso político de Daniel Ortega cumple un año en prisión

El excanciller Francisco Aguirre Sacasa, preso político de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo, cumple un año en prisión. Tras su delicado estado de salud, el pasado 19 de febrero, el opositor fue enviado a casa por cárcel, después de permanecer por más de 200 días en las celdas de la Dirección de Auxilio Judicial, conocidas como El Chipote.

El doctor Aguirre fue juzgado por la jueza Utiliza Yahoska Tapia, del Juzgado Tercero de Distrito de lo Penal, quien recientemente fue sancionada por Estados Unidos tras considerar que han violentado los derechos de los presos políticos en Nicaragua.

Francisco Aguirre Sacasa fueron acusados por la Fiscalía del régimen de Daniel Ortega por el supuesto delito de "conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional".

Lea: Régimen remite a casa por cárcel a José Pallais, Arturo Cruz y Francisco Aguirre Sacasa

“Hoy hace un año, a mi papá lo arrestaron en Nicaragua mientras se dirigía a los Estados Unidos para una cirugía. No lo he visto, no he hablado con él desde entonces”, expresó Roberto Aguirre Sacasa, hijo de don Francisco.

El creador de la serie de Riverdale, lamentó que el encarcelamiento les haya robado el tiempo con su padre.

“El tiempo que nos queda con él se está escapando. No estamos listos para decir adiós. Pedimos al régimen de Ortega/Murillo conceder la libertad de nuestro padre”, agrega.

Exigen liberación

Tras conocer la sentencia impuesta al excanciller Francisco Aguirre Sacasa, el pasado 19 de febrero, la oficina de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (OACNUDH), una vez más exigió al régimen la liberación de todos los presos políticos, principalmente de los adultos mayores que languidecen en las celdas de el nuevo Chipote, en Managua.

“Ante el otorgamiento el día de ayer de prisión domiciliaria a tres personas procesadas, cabe recordar al Estado que hay varias más, vulnerables por edad y/o enfermedad”, escribió en su momento la OACNUDH en su cuenta de Twitter tras conocer el cambio de “medidas cautelares” al excandidato presidencial Arturo Cruz, a Francisco Aguirre Sacasa y a José Pallais, por su delicado estado de salud.

OACNUDH recordó también a la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo que los presos políticos “deberían de dejar de inmediato las inhumanas condiciones de detención a las que están sometidos”.

Lea más: Envían a juicio en Nicaragua a excanciller, a exembajador y a un comentarista

Los hijos del excanciller también han solicitado diálogo "directo" y con la dictadura para lograr la liberación absoluta del preso político.