Piden a Papa Francisco excomulgar a Rosario Murillo por sus "prácticas diabólicas", dice ANPDH

El defensor de Derechos Humanos afirma que Rosario Murillo ha realizado “prácticas diabólicas” y que ha asesinado a inocentes

Álvaro Leiva, representante de la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos (ANPDH), envió una carta al Vaticano para pedirle al Papa Francisco que "excomulgue" a Rosario Murillo, porque considera "que esta mujer ha cometido pecados mortales contra el pueblo nicaragüense", indica Leiva en el extenso documento.

El defensor de Derechos Humanos, afirma que la sancionada vicepresidenta de Nicaragua "ha causado, con sus actos fascistas y prácticas diabólicas, la muerte de almas inocentes de cientos de nicaragüenses".

"Esta mujer, hace uso público de un sincretismo religioso suigéneris (de su género), el cual utiliza a su conveniencia según las circunstancias políticas y que lleva a la población a un estado de confusión, donde se valida, desde la práctica de la brujería hasta la lectura de un fragmento de los sagrados evangelios, induciendo al pueblo a vivir en pecado", escribió Leiva.

Esta es la tercera ocasión en que Álvaro Leiva escribe al máximo líder de la iglesia católica para denunciar la situación de derechos humanos en la que está sumergida el país desde el año 2018, cuando estallaron las protestas ciudadanas.

Álvaro Leiva también ha plasmado en la carta el ataque y acoso contra obispos y sacerdotes de la Iglesia Católica, que han sido orquestado por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, quienes en los últimos meses han escalado los ataques contra la iglesia por las denuncias de derechos humanos que han realizado los obispos y sacerdotes.

El defensor de derechos humanos denuncia la situación de Mons. Silvio José Báez Ortega, obispo auxiliar de Managua, Mons. Juan Abelardo Mata Guevara, Obispo Emérito de la Diócesis de Estelí; Mons. Rolando José Álvarez Lagos, obispo de Matagalpa y Administrador Apostólico de Estelí, y el sacerdote Edwin Heriberto Román Calderón, quien fue párroco de la iglesia de San Miguel Arcángel, ubicada en el barrio San Miguel de la ciudad de Masaya.

"Sobre estos cuatro sacerdotes sigue vivo el peligro a sus vidas e integridad física, y orden de captura ilegal y sin fundamento jurídico (secuestro), la cual ha sido suspendida, pero podría ser reactivada en cualquier momento según voluntad de Rosario María Murillo Zambrana (Vicepresidenta)”, dice la carta enviada a su santidad.

La ANPDH también visibiliza en la carta enviada al Papa Francisco el caso del sacerdote Uriel Vallejos, párroco de la parroquia Divina Misericordia, ubicada en el municipio de Sébaco, en el departamento de Matagalpa, quien denunció el pasado 18 de mayo, en redes sociales, que durante una visita a la Nunciatura Apostólica con sede en Managua, “agentes de la Policía Nacional que se encuentran en una caseta, afuera de la Nunciatura, tomaron fotografías, y, luego, esperaron (a) que saliera, y estaban otros agentes, quienes pidieron documentos, al conductor, y, luego, me exigieron presentar mis documentos personales, a lo cual me opuse, porque no conducía”, se lee en el documento.

Arrestos a sacerdotes

Álvaro Leiva también denuncia en la carta, el arresto contra dos sacerdotes, a quienes el régimen Ortega Murillo mantiene como presos políticos con el objetivo de silenciar a la Iglesia Católica de Nicaragua.

"Como católico practicante, ciudadano de un país cuya patrona es la Santísima Virgen María, le formuló este extenso planteamiento, para que usted -como el máximo líder de la Iglesia Católica-, denunció con firmeza la situación nicaragüense, y para que, particularmente ahora, tenga frecuentes palabras de aliento para los sacerdotes de su fe quienes han tenido la valentía de permanecer en el terreno, junto a los demás fieles -y son, por ello, perseguidos", agrega la carta.

La dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo han censurado tres canales católicos en Nicaragua y un canal propiedad de un pastor evangélico. Entre la arremetida a los medios católicos está el Canal Católico de Nicaragua, propiedad de la Conferencia Episcopal de Nicaragua (CEN), así como los medios televisivos de las diócesis de Matagalpa y Estelí, ambas administradas por Monseñor Rolando Álvarez.