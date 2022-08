Nombramiento de embajador de EEUU en Nicaragua está en "punto muerto", asegura Guillermo Belt

Para Guillermo Belt sería un golpe al prestigio de Estados Unidos que nominen a otro embajador y el régimen de Ortega se lo vuelva a rechazar

La nominación que hizo el presidente de Estados Unidos Joe Biden, de Hugo Rodríguez como nuevo embajador en Nicaragua y el rechazo al nombramiento que hizo el propio Daniel Ortega, pone esta selección en un "punto muerto", analizó en 100% Noticias, Guillermo Belt, ex asesor en la Organización de Estados Americanos (OEA).

El embajador nominado leyó una declaración ante el Comité de Relaciones Exteriores del Senado de Estados Unidos, donde ratificó la política exterior que tiene su país con respecto al régimen en Nicaragua.

Según Belt, "no improvisó, podemos estar seguros que ese texto contaba con la aprobación de las autoridades del Departamento de Estado, no es una opinión personal que da Hugo Rodríguez"."Todo lo que ha dicho Hugo Rodríguez se ha dicho con fuentes oficiales". Al régimen le molestó que se lo recordaran, considera Belt.

"Estamos en un punto muerto" asegura Belt y el Departamento de Estado va a reexaminar con el senado esta situación, a como lo dijo un funcionario a 100% Noticias, al cofirmar que mantienen el apoyo a Rodríguez.

"Pueden conseguir apoyo necesario para que el nombramiento tenga toda la fuerza necesaria, ya es el embajador nominado para Nicaragua, pero no podrá tomar posesión, no podrá ir a Nicaragua porque ya el régimen de Nicaragua ha dicho que no lo acepta. Y está en su derecho de aceptar o no aceptar, entonces estamos en un punto muerto, porque ni Estados Unidos retira la nominación, ni hasta ahora que sepamos va a cambiar de opinión el régimen en Nicaragua que no acepata aunque se produzca el nombramiento formal aprobado por el Senado" explicó Belt.

Embajador que nomine la administración Biden, tendrá la misma posiciónn de Rodríguez pues representa el sentir bipartidista. Pero Belt, considera que "sería un golpe al prestigio de Estados Unidos en el mundo entero que Estados Unidos hiciera eso, que propusiera otro candidato".

"Estados Unidos no puede estar repitiendo este espectaculo o le queda dejar el asunto en punto muerto, dejan a Kevin Sullivan o si por algún motivo le conviene ofrecer a Sullivan otra posición y dejar un encargado de negocios en Nicaragua, no sería el único caso de America Latina que haya un encaragado de negocios y no un embajador, eso es posible. Pero como sea que sea, hemos llegado a un punto de mucha tensión en las relaciones bilaterales entre Estados Unidos y Nicaragua" indicó Belt.

Daniel Ortega en un discurso que brindó con motivo del 43 aniversario de la Fuerza Aérea del Ejército de Nicaragua, reiteró que el embajador nominado Hugo Rodríguez no entrará a Nicaragua y lo acusó de tener propósitos conspirativos.

“Claro, conspiran sí, en las embajadas se conspiran, se reúnen ahí, eso lo sabemos, se cumplió el principio, pero este ni siquiera ha venido al país y ya comenzó a despotricar, pues que se quede afuera, afuera, gritando lo que quiera, pero aquí en tierra nica se respeta mi bandera, sí, se respeta mi bandera”, dijo Ortega en un claro desafío a Estados Unidos.

En una consulta realizada por 100% Noticias al Departamento de Estado de EEUU, un funcionario respondió “Rechazamos cualquier noción de injerencia. Los Estados Unidos defiende los principios de la Carta Democrática Interamericana y los deseos de los pueblos de elegir a sus gobernantes mediante elecciones libres y justas en todo el hemisferio”.

En este sentido, el funcionario del Departamento de Estado destacó que el nominado Hugo Rodríguez “goza de la mayor confianza” de la Administración Biden como candidato para embajador ante Nicaragua.

Asimismo, reiteró que, en la audiencia de nominación, el Sr. Rodríguez reiteró fiel y respetuosamente la política de los Estados Unidos, “reflejó con exactitud la posición bipartidista que existe desde hace mucho tiempo en la política de Estados Unidos sobre los desafíos que enfrenta el pueblo de Nicaragua”.