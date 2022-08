Familiares de Miguel Mora temen por su vida, cumple 43 días en huelga de hambre

7:30 a.m.

Miguel Mora cuenta con medidas cautelares de la CIDH, por considerar que se encuentra en situación de gravedad y urgencia de riesgo de daño irreparable a sus derechos

Familiares del periodista Miguel Mora temen por su vida debido a que lleva 43 días en huelga de hambre, en reclamo por que se le permita ver a su hijo Miguelito Mora Chávez con quien no se reúne desde junio de 2021, cuando fue capturado.

La periodista Verónica Chávez dijo a 100% Noticias que temen por la vida de Mora desde que comenzó la huelga de hambre “como familia estamos sumamente preocupados y tememos por su vida porque no sabemos nada, no sabemos ¿qué sucede?, ¿cómo está? ¿Cómo se encuentra? es lógico pensar después de 40 días en huelga de hambre qué repercusiones en su salud puede tener el no tener ningún tipo de información nos trae preocupación”.

Chávez aprovechó para recordar al Estado de Nicaragua que debe resguardar la vida e integridad física de las personas que tienen bajo su resguardo, en este caso Miguel Mora.

“Necesitamos saber ¿cómo se encuentra Miguel Mora? necesitamos información de ¿cómo está? la solución la tiene el propio poder judicial, que facilite el derecho de Miguel de ver a su hijo porque él está haciendo esa demanda para ver a su hijo, también es un derecho de su niño, que lo permitan y esto se acaba”, insistió.

También la esposa del periodista recalcó que su cónyuge es inocente, por lo cual demanda su liberación.

“Miguel es inocente debería de estar en su casa atendiendo a su hijo, lo privaron un año de estar con su familia injustamente. Yo agradezco a muchas personas por todas sus oraciones para con mi esposo y todos los presos políticos, les pido sus oraciones por esta nueva situación no sabemos cómo se puede encontrar".

El hijo del periodista, Miguelito Mora, quien tiene discapacidad motora, no ha podido ver a su papá, preso desde hace más de 13 meses. Mora fue condenado a 13 años de prisión por el delito de “menoscabo a la integridad nacional”.

Mora, dueño del canal de televisión 100 % Noticias, confiscado por el régimen en diciembre de 2021, fue recapturado en junio de 2021, luego de que anunció su interés en ser candidato a la Presidencia en las elecciones de noviembre pasado, en las que Ortega resultó elegido con sus adversarios en prisión o en el exilio.

El Cenidh sostuvo que “el régimen Ortega Murillo está cometiendo en este caso una doble tortura: la ejecuta contra Miguel Mora dentro del Chipote (una cárcel de la Policía Nacional) y la que está causando con daños irreversibles en Miguelito, un niño discapacitado”.

El caso de Mora se enmarca en la crisis sociopolítica que vive Nicaragua desde 2018, cuando una serie de ataques de las fuerzas gubernamentales redujeron masivas protestas antigubernamentales, lo que, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dejó al menos 355 muertos, cientos de miles de exiliados, y más de 190 “presos políticos” que no han sido liberados.

El Cenidh advirtió que “la vida de Miguel Mora corre peligro” y reclamó que “el régimen Ortega Murillo tiene que dar respuesta a su demanda completamente legítima”.

Ortega, quien ya ha reconocido 200 víctimas mortales en 2018, sostiene que las protestas de ese año fueron en realidad un “golpe de Estado fallido”, e insiste en que los “presos políticos” son unos “hijos de perra” de Estados Unidos.

