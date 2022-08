La parlamentaria de Reino Unido, Fiona Claire Bruce, dijo que Reino Unido está preocupado por la persecución en contra de la Iglesia Católica en Nicaragua

La parlamentaria de Reino Unido, Fiona Claire Bruce, escribió en su cuenta de Twitter que Reino Unido está preocupado por la persecución de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo en contra de la Iglesia Católica en Nicaragua.

“El Gobierno del Reino Unido está consternado por la opresión de los miembros de la Iglesia Católica en Nicaragua”, escribió Fiona junto con un enlace de una noticia de la Agencia Católica de Noticias, detalla el asedio en contra de Monseñor Rolando Álvarez Lagos, obispo de la Diócesis de Matagalpa.

La Agencia Católica de Noticias, citada es propiedad del canal católico EWTN que proporciona noticias relacionadas con la Iglesia Católica dirigidas a la audiencia anglófona mundial.

Lea: Daniel Ortega quiere exiliar a Monseñor Rolando Álvarez, según exasesor

“La libertad de religión o de creencias es un derecho humano universal y debe ser protegido para todos”, agrega el post de la legisladora.

Fiona es copresidenta del Grupo Parlamentario de Todos los Partidos para Corea del Norte y Vicepresidenta del Grupo Parlamentario de Todos los Partidos para la Libertad de Religión o Creencia.

Casa por cárcel

La tarde del 5 de agosto, el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo ordenó a su Policía iniciar una investigación contra el Obispo de la Diócesis de Matagalpa Rolando José Álvarez, a quien le decretaron, de hecho, arresto domiciliario acusándolo de una supuesta “conspiración” para “atentar” contra las “autoridades” del Estado, según anunció esa tarde la Policía Sandinista a través de una nota de Prensa.

"Ante la situación que se ha generado nuevamente en el departamento de Matagalpa, bajo el auspicio de las altas autoridades de la Iglesia Católica, Diócesis de Matagalpa, encabezada por el Obispo, Monseñor Rolando José Álvarez Lagos, quienes prevaliéndose de su condición de líderes religiosos, utilizando medios de comunicación y redes sociales, están intentando organizar grupos violentos, incitándolos a ejecutar actos de odio en contra de la población, provocando un ambiente de zozobra y desorden, alterando la paz y la armonía en la comunidad con el propósito de desestabilizar al Estado de Nicaragua y atacar a las autoridades constitucionales", dice el comunicado policial.

Amenaza de Murillo

La acción policial constituye la materialización de las amenazas vertidas esa misma tarde por la vicedictadora y vocera gubernamental Rosario Murillo quien, sin mencionar nombres dijo que en Nicaragua “hay leyes. No se puede sembrar odio o discordia, al contrario, tenemos que trabajar en paz, con cariño, sin odio, sin maldades, sin amargura y sin veneno”, en clara alusión a los llamados de Monseñor Rolando Álvarez, quien ha pedido a la población orar por la paz y hasta ofició una misa desde la Curia Episcopal de Matagalpa, donde está retenido por tropas policiales desde la noche del miércoles.

Murillo dijo, durante su comparecencia diaria a través de los medios de la propaganda gubernamental que “son días para tomar en cuenta que en esta patria bendita hay leyes también, no se puede, no se debe infringir las leyes y mucho menos cometer delitos, porque provocar, hacer ostentación de impunidad es un delito, sobre todo cuando lo que se provoca es discordia, desenfrenos, no estamos para eso”.

El comunicado policial deja claro que la investigación por la supuesta conspiración para incitar a la violencia es directamente contra el Obispo Álvarez dado que es el único nombre que mencionan, además oficializan el "arresto domiciliario", al señalar que "los investigados se mantendrán en sus casas".

Lea más: "Estoy con paz en el corazón", dice Monseñor Rolando Álvarez, retenido por la Policía

Monseñor Rolando Álvarez se encuentra sitiado por la Policía y paramilitares que mantienen bloqueados los alrededores de la casa episcopal.