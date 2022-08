Militante sandinista amenaza a opositores en reportaje de TV Azteca

También otra militante dice que Ortega es el “estadista” que más fotos tiene con el pueblo, por lo cual supuestamente los nicaragüenses lo “aman”

Algunos fanáticos del dictador de Daniel Ortega comparten la misma “naturaleza asesina”, ya que en la cuarta entrega de reportajes realizados por el periodista mexicano Otoniel Martínez de Azteca Noticias, TV Azteca, sobre las violaciones de derechos humanos que viven los nicaragüenses, un militante sandinista dijo que los opositores tienen garantizado irse en “bolsa plástica”, en referencia a ser asesinados.

En la cuarta entrega de reportajes, un ciudadano que se identificó como militante del régimen Ortega Murillo, dijo abiertamente que las voces disidentes tienen asegurado irse, pero en “bolsa plástica”. Es una amenaza directa a toda voz que se oponga.

“Aquí nosotros no andamos con rencores y cosas, solamente que no se pongan de frente así es sencillo. Yo sé quiénes son, si se van a ir tienen garantizado que se van a ir en bolsa plástica y no es amenaza es una promesa, se quedan acá y su cabeza en la montaña se las vamos a enterrar”, dijo el fanático en tono amenazante.

Al mismo tiempo, aseguró que la “militancia” sandinista supuestamente no tiene temor de empuñar las armas “aquí hay hombres y mujeres que aman está patria, la patria de Sandino y nosotros queremos a esta madre que se llama Nicaragua y no la vamos a dejar que la mancille nadie”.

También otra militante dice que Ortega es el “estadista” que más fotos tiene con el pueblo, por lo cual supuestamente los nicaragüenses lo “aman”.

“¿Cuántos líderes de América Latina se acercan a la población, los abraza y se toma foto? Daniel Ortega es el estadista que más se acerca al pueblo y qué más foto tiene con el pueblo, si es necesario empuñar las armas nuevamente para evitar que usted lo derroquen lo vamos a hacer” dice la simpatizante.

Encuestas de Cid Gallup revelan que el 85% de los nicaragüenses no simpatiza con el régimen Ortega Murillo, hay un 72% que quiere un cambio. Pero, "el comandante" tiene sus "propios datos", cifras maquilladas que cuentan una historia de ensueño, señala el periodista mexicano.