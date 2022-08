Campaña electoral para los comicios municipales de Nicaragua será de 20 días

Según el CSE al menos 4,4 millones de habitantes, del total de 6,6 millones de nicaragüenses, están aptos para elegir a 153 alcaldes, 153 vicealcaldes y más de 6.000 concejalías

El Consejo Supremo Electoral (CSE) de Nicaragua informó este jueves que la campaña con miras a los comicios municipales del 6 de noviembre próximo comenzará el 12 de octubre y tendrá una duración de 20 días.



Según el calendario electoral divulgado por el CSE, los partidos que participarán en las próximas elecciones municipales tendrán 20 días, entre el 12 de octubre y el 1 de noviembre próximos, para intentar convencer a sus electores, la mitad del tiempo ofrecido en los comicios generales de noviembre de 2021.



Aunque todavía no están definidos los partidos o alianzas que participarán en las elecciones municipales, el gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), que domina los cuatro Poderes del Estado y administra 135 de las 153 alcaldías, ha dejado claro que estará presente, y además parte como favorito, ante la ilegalización de tres partidos opositores y el encarcelamiento de los principales dirigentes.

Los datos oficiales indican que al menos 4,4 millones de habitantes, del total de 6,6 millones de nicaragüenses, están aptos para elegir a 153 alcaldes, 153 vicealcaldes y más de 6.000 concejalías.



El padrón electoral estará abierto hasta el 7 de septiembre próximo, según el calendario, que no hace referencia a la verificación ciudadana, que sirve para depurar la lista de votantes.



De acuerdo con el calendario, los partidos y alianzas que buscan competir en las elecciones municipales deberán registrarse mañana viernes, y deberán esperar al próximo día 23 para saber si están autorizados o no, así como su ubicación en la boleta electoral.



Los candidatos propuestos por cada partido deberán ser registrados entre el 3 y el 6 de septiembre próximo, y no será hasta el 22 del mismo mes que el CSE publique la lista definitiva de los aspirantes.



Los resultados de las elecciones municipales serán publicados el 14 de noviembre, es decir, una semana después de los comicios, y no serán definitivos, sino provisionales, según el calendario oficial.



El CSE proclamará el 24 de noviembre a las autoridades electas, quienes tomarán posesión entre el 10 y el 20 de enero próximo, conforme la calendarización.



El observatorio de violencia electoral Urnas Abiertas, compuesto por un equipo multidisciplinario, consideró que el calendario electoral establece un "proceso exprés que no permite la verdadera participación y fiscalización ciudadana".



Urnas Abiertas rechazó la omisión "de la verificación ciudadana, la fijación del padrón electoral en los Centros de Votación, y los mecanismos para objetar la cartografía electoral".



"Esto demuestra que le CSE no tiene voluntad de resolver las debilidades (...), por el contrario, mantiene su política excluyente", señaló el observatorio.

El último proceso electoral de Nicaragua, que tuvo su día cumbre en las los comicios del 7 de noviembre de 2021, fue rechazado por parte de la comunidad internacional, que lo tachó de "ilegítimo" por no cumplir con los requisitos básicos para ser considerado democrático, y porque siete de los aspirantes a la Presidencia fueron arrestados, mientras que el presidente Daniel Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, obtuvieron la reelección. EFE