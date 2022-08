Yader Morazán: “la deserción es a todos los niveles” en el Poder Judicial

El abogado Yader Morazán tiene información que unas 100 personas del área administrativa del poder judicial "han renunciado"

El abogado Yader Morazán, ex trabajador del Poder Judicial, dijo que varios funcionarios de la entidad administradora de justicia están desertando debido a la presión impuesta por la dictadura a los trabajadores.

Yader Morazán señaló durante el programa Panorama Nicaragua, coproducido por 100% NOTICIAS, Nicaragua Actual y Despacho 505, que ha tenido conocimiento que las deserciones de los trabajadores del Poder Judicial son “a todos los niveles”.

“Existe justamente la deserción de un secretario de sala, del juzgado operativo o la sede operativa a nivel nacional, donde se organizan estas cosas (juicios políticos). Ahí se determina quién es el juez que va a conocer determinado caso político, se organiza de qué forma se le va a dar tratamiento procesal al expediente”, explicó Yader Morazán, quien se encuentra en el exilio.

Lea: Yader Morazán: jueces y magistrados perdieron vergüenza al exhibirse el 19 de julio con FSLN

El abogado compartió que la persona que “desertó” recientemente pudo ser motivada por el proceso judicial realizado en contra de varios sacerdotes, debido a que en Nicaragua existen personas que profesan la fe católica.

“Desde ese centro (sede operativa) se organiza y tiene que bajarse la orden de no publicar el expediente virtual. La regla general es que cuando vos presentas una acusación, esa acusación se puede ver en el sistema”, señaló.

“La deserción son a todos los niveles, la deserción es desde arriba hasta abajo, sin embargo, vemos deserciones que son públicas y otras no son públicas, la gente por temor no denuncia, no acusa, simplemente un fin de semana se van a sus casas y el lunes ya no regresan y se van de forma clandestina del país”, subrayó el abogado.

“Hay más de 100 trabajadores en cargos administrativos que han desertado" detalló.

¿Nueva fase de represión?

En cuanto al nuevo patrón de represión del Poder Judicial, Yader Morazán explicó que ha observado que las autoridades de justicia del país, han cambiado la forma de proceder en contra de las personas presas políticas.

“A partir del 2018 el poder judicial y todo el aparato de justicia, Ministerio Público, Poder Judicial y Policía han actuado de manera sistemática, es decir, se han visibilizado patrones específicos de comportamientos, por ejemplo, el último patrón que habíamos visto con respecto a todos los procesados que comenzaron a perseguirse a partir de mayo y junio de 2021, cumplían todos un primer patrón, primero eran citados por la Fiscalía, luego la Fiscalía emitía notas de prensa, la forma en que la policía los capturó de forma violenta, emitían notas de prensa en la noche”, explicó el ex trabajador del Poder Judicial.

Yader Morazán también explicó que, en el caso de los últimos sacerdotes de la diócesis de Matagalpa, detenidos arbitrariamente por la sancionada Policía Sandinista, se ha observado un nuevo patrón violatorio de Derechos Humanos que tratan de disfrazar de legalidad.

“Vemos que ya rompieron con esa cadena en que ya venían anunciando con notas de prensa y ya cambiaron de modalidad y ya no están anunciando. En el caso del padre Oscar Benavides, párroco de Mulukukú, se celebró una audiencia de forma clandestina, ya que no hubo pronunciamiento de parte de la Policía, menos de la Fiscalía”, señaló Morazán.

Además, agregó que “siguiendo este mismo patrón, vemos que las siete personas (los cinco sacerdotes de Matagalpa y dos laicos) que fueron trasladadas encapuchadas hacia la sala seis del Complejo Judicial de Managua, también se le realizó audiencia clandestina sin ningún tipo de información, compartiendo patrones con los casos anteriores, como son el ocultamiento de acusados y de expedientes en físico y virtuales para darle publicidad a los juicios”, dijo.

“Estamos frente a lo que podría ser una nueva fase de represión, porque anteriormente he identificado otras fases”, continuó el abogado.

Yader Morazán también aclaró que desde el Poder Judicial tratan el juicio de los sacerdotes “con cautela” para “tratar de darle apariencia de legalidad” al juicio que es considerado nulo por varios abogados consultados al respecto.

“Están tratando de darle un mínimo de apariencia para tratar de salvaguardar la nulidad en los casos o al menos no ser tan arbitrarios por que los abogados defensores que llegan ahí, se identifican que son personas muy allegadas o digamos que son los favoritos de las defensorías por estar vinculados al partido de gobierno y son familiares de funcionarios que ocupan altos cargos en el Poder Judicial”, señaló.

En el nuevo patrón de irregularidad observado por Morazán, señaló que los funcionarios judiciales “actúan con cautela” porque los enjuiciados son sacerdotes, pero que la información de los juicios sigue estando oculta para la familia y sin derecho a abogados defensores de su elección.

Lea más: Yader Morazán: otra vez fiscalía miente y usurpa funciones de juez en arresto domiciliar de tres presos políticos

“Ya vemos que estas audiencias no las celebraron en las madrugadas como en muchos casos, ni las celebraron dentro de un centro de torturas como es El Chipote, los trasladaron a un centro judicial y lo hicieron dentro de las 48 horas que establecen la ley”, finalizó Yader Morazán.