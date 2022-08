Colombia se ausentó de sesión de OEA sobre Nicaragua por razones humanitarias

Diferentes figuras políticas han criticado al Gobierno su ausencia en esta reunión e incluso el uribista Centro Democrático ha anunciado que presentará una moción de censura contra el canciller

El Gobierno de Colombia explicó este martes que su ausencia en una sesión del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) el pasado 12 de agosto donde se condenó al Gobierno de Nicaragua responde a razones estratégicas y humanitarias, pero no ideológicas.



"La ausencia de Colombia en la citada sesión se debió tanto a razones estratégicas como humanitarias y no ideológicas", explicó el Gobierno en un comunicado firmado por el canciller, Álvaro Leyva.



Se trata de la primera vez que Leyva se manifiesta con el caso y lo hace de una forma intrincada y opaca sobre las razones de la ausencia de Colombia donde se iba a decidir si condenaba al Gobierno de Daniel Ortega por limitar de manera "arbitraria" a organizaciones religiosas y ordenar el cierre de ONG, una decisión que se aprobó con los votos de 27 países y 4 abstenciones (Bolivia, El Salvador, Honduras y México).

"La ventana de oportunidad para una acción humanitaria de envergadura en Nicaragua coincidió con la votación de ese día", se lee en el comunicado donde no se precisa de qué acción se trató, pero sí incide en que el "nuevo gobierno de Colombia promueve y defiende los derechos humanos tanto en el país como en el exterior".



Este pronunciamiento llega dos días después de que Noticias Caracol diera a conocer la noche del domingo que la ausencia de Colombia en esta sesión, que el Gobierno de Gustavo Petro había justificado porque aún no estaban acreditados ante la OEA, se debió realmente a una decisión deliberada.



Pero Leyva justificó este martes que se guardó "silencio diplomático" sobre el tema "debido a que no podíamos hacer públicas las gestiones internacionales que se estaban adelantando antes de obtener un resultado" y que esperan que "las filtraciones no tengan consecuencias adversas".



"Colombia tiene una agenda bilateral con Nicaragua que requiere de un tratamiento de particular cuidado en el escenario internacional", apunta el comunicado.

EL NUEVO GOBIERNO OCULTÓ

Según Noticias Caracol, dos días después de esa reunión, el embajador colombiano designado ante la OEA, Luis Ernesto Vargas, aseguró que su nombramiento no era oficial, por lo que no había asumido y por lo tanto no tenía aún injerencia en las decisiones de la embajada.



Sin embargo, en respuesta a un derecho de petición que este noticiero presentó, el viceministro encargado de asuntos multilaterales, Juan José Quintana, confesó que habían transmitido órdenes de que no hubiera representación de Colombia en esa reunión.



Y además, que Leyva estaba enterado y que la decisión "que se tomó fue debidamente consultada con el ministro de Relaciones Exteriores", y se determinó por "delicados aspectos de política exterior que tienen carácter confidencial", según lo respondido en este derecho de petición.



Diferentes figuras políticas han criticado al Gobierno su ausencia en esta reunión e incluso el uribista Centro Democrático ha anunciado que presentará una moción de censura contra el canciller.

Además, estas críticas proceden no solo por evitar votar contra el régimen de Ortega sino porque además los dos países mantienen un litigio limítrofe en el mar Caribe.