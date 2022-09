La opositora intentó realizar una misa en su vivienda cuando los agentes la allanaron lujo de violencia

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares a favor de la opositora Yolanda del Carmen González Escobar y a su familia, habitantes del departamento de Masaya, después de considerar que se encuentra en peligro. González se opone al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.

En enero del año pasado, los agentes de la sancionada Policía de Daniel Ortega allanaron la vivienda de Yolanda del Carmen González Escobar después que preparara una celebración eucarística en el interior de su casa.

“La CIDH emitió la resolución 42/22 referida a la medida cautelar MC-485-22, en donde señala que Yolanda González es opositora al actual gobierno nicaragüense y se encuentra en una situación de riesgo a raíz de amenazas, hostigamientos y vigilancia por agentes estatales y paraestatales desde el año 2018”, señaló el Colectivo Nicaragüense de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más.

De acuerdo con el relato del organismo defensor de Derechos Humanos, “Yolanda y su familia han sufrido dos allanamientos con uso de violencia, sin que se hayan presentado orden judicial y fueron amenazados debido a la presunta organización de una misa”, agrega el documento.

En dichos allanamientos dos niñas habrían sido asediadas por agentes policiales y toda la familia amenazada, además su situación de riesgo se intensificó desde el 2021 al punto que algunos de sus familiares se vieron obligados a desplazarse fuera del país.

Según la denuncia interpuesta por Yolanda del Carmen ante la CIDH, el 15 de enero de 2021, los agentes policiales irrumpieron con violencia en su vivienda en horas de la mañana, con la finalidad de amedrentarlos.

“A las 5:30 de la mañana irrumpieron en mi casa los antimotines de forma violenta, quebrando puertas y apuntándonos con las armas; les reclamé que qué es lo que les pasaba, había un montón de patrullas, estuvieron como tres horas y media interrogándonos que dónde estaban las “armas”, rebatieron toda la casa y no encontraron nada”, se lee en parte de la denuncia interpuesta ante la CIDH.

“Cuando la Policía llegó sacaron a una de mis hijas y a una niña de cinco años sin ropa del baño, a otra la sacaron en toalla y la montaron en la patrulla, pero la bajaron, a mi esposo (Alejandro José García) lo tiraron en la cama y le preguntaban que dónde están las armas”, agrega la denuncia.

Yolanda del Carmen detalló en su relato que s u nieta de 14 años de edad, “policías (varones) le tocaron sus pechos y sus partes genitales, dijeron que estaba sospechosa porque estaba nerviosa (evidentemente por la violencia policial) y que estaba “escondiendo algo”...ellos me llevaron a mí, me montaron en una camioneta Hillux, me montaron boca abajo y me llevaron allá por el Coyotepe, luego me regresaron para Masaya, me dijeron que me iban a llevar al Chipote, me seguían preguntando por armas... (en la policía de Masaya) me agarraron de los antebrazos fuerte, me dijeron que si no decía dónde estaban las armas me iban a mandar al Chipote a torturarme, yo les dije que no tengo armas”, finaliza el relato ante la CIDH.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos solicitó al Estado de Nicaragua que “adopte las medidas necesarias para proteger los derechos a la vida e integridad personal de Yolanda del Carmen González Escobar y a su núcleo familiar. A tales efectos, el Estado debe tanto asegurar que sus agentes respeten la vida e integridad personal de las personas beneficiarias, como proteger sus derechos en relación con actos que sean atribuibles a terceros, de conformidad con los estándares establecidos en el derecho internacional de los derechos humanos”.

El Colectivo también exige al régimen de Nicaragua el “cese de la represión contra la ciudadanía que reclama el derecho a la verdad, justicia, reparación y no repetición, y la inmediata libertad de todas las personas presas políticas”, finaliza el documento.