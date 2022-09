Carla Fleharty es designada como Ministra Consejera de la embajada de EEUU en Managua

La nueva Ministra Consejera es licenciada en Periodismo, así como otras licenciaturas. Dirigirá el área consular y de agencias de cooperación de la embajada

Carla Fleharty es la nueva Ministra consejera de la embajada de Estados Unidos en Managua, informó este jueves la sede diplomática en sus redes sociales.

La nueva ministra consejera sustituye a Tim Stater, quien asumió el cargo el 28 de abril del año 2020.

“¡La Embajada tiene una nueva Ministra Consejera! Le damos la bienvenida a Carla Fleharty quien asumió el cargo ayer”, detalló la Embajada de Estados Unidos en Facebook, en donde además mostró una fotografía de la diplomática.

"Estoy encantada de estar ya en Nicaragua, lista para iniciar mis labores. Mi esposo y yo estamos contentos de poder conocer su hermoso país, ¡Gracias por recibirnos!", cita la publicación de Facebook en declaraciones de Fleharty.

De acuerdo con la información suministrada por la embajada estadounidense en Managua, Carla Fleharty dirigirá la sección consular y agencias de cooperación a cargo de la embajada.

“Se unió al Departamento de Estado en 1999 y ha trabajado en el servicio exterior en Yaundé, Londres, Dakar, Islamabad, Montevideo y Santiago y en varios puestos en los Estados Unidos”, detalla la publicación.

“Carla tiene una licenciatura en periodismo y comunicación de College of the Ozarks, una maestría en relaciones internacionales de Webster University y una maestría en artes y ciencias militares de U.S. Army Command and General Staff College. Habla español. ¡Bienvenida!”, precisó la embajada.

Nicaragua retira beneplácito

La oficialización de Fleharty se realiza un mes después que la dictadura de Nicaragua retirara el beneplácito al Hugo Rodríguez, quien había sido designado como embajador de Estados Unidos en Managua, tras unas declaraciones que brindó y que Daniel Ortega considera “injerencistas e irrespetuosas”.

El pasado mes de mayo, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, había designado a Rodríguez para el cargo de Embajador, pero el régimen envió una carta al secretario de Estado de Estados Unidos mostrando su rechazo a las declaraciones brindadas por Hugo.