Nicaragua sin capacidad tecnológica y recursos económicos para desarrollo de energía atómica

La autorización para el desarrollo de este tipo de energía atómica en Nicaragua podrá recibir el apoyo de “países amigos” anunció el régimen

Esta semana el régimen de Daniel Ortega autorizó el desarrollo de energía atómica “con fines pacíficos” en el país. Sin embargo, algunos analistas coinciden en que este anuncio es una “ilusión” porque Nicaragua no tiene ni la capacidad tecnológica, ni personal, ni recursos económicos para que este programa se haga realidad.

El analista político exiliado Óscar René Vargas consultado por 100%Noticias dijo que Daniel Ortega busca crear una “ilusión” que Nicaragua progresa, para incidir en la opinión pública que considera que el país va por el rumbo equivocado.

“Es una decisión fantasiosa para crear la ilusión que el país progresa en la población que no tiene acceso a fuentes independientes. El país no tiene ni la capacidad tecnológica ni el personal preparado para que esa decisión se traduzca en algo concreto. Simplemente es crear un espejismo que vamos por el camino correcto. Tratando de contrarrestar la opinión de los nicaragüenses, de acuerdo a la última encuesta de Cid-Gallup, el país marcha por el camino equivocado por la ineficiencia del régimen”, manifestó el experto.

Según el analista exiliado, Ortega intenta crear el mismo espejismo que hizo con el proyecto del Gran Canal Interoceánico “es un simulacro, hacer creer a las personas desinformadas. Algo similar ocurre con el asunto del Canal. Hicieron el simulacro de comenzar los trabajos”.

Ejército en Comisión de Energía Atómica

En el decreto presidencial 16-2022 publicado este lunes en La Gaceta, Diario Oficial, Daniel Ortega crea la “Comisión Nicaragüense para el desarrollo de la Energía Atómica con fines pacíficos”, y se incluye al Ejército de Nicaragua.

Al respecto el Mayor en Retiro, Roberto Samcam dijo a 100% Noticias que Managua no tiene la capacidad para llevar adelante dicho programa, por lo cual considera que es una movida de Rusia.

“Es una medida de presión a los Estados Unidos de Rusia a través de su lacayo en Nicaragua, Daniel Ortega. ¿Quién operaría estás instalaciones? Los rusos. ¿Qué personal militar o civil estaría al frente de estas instalaciones? Los rusos. Nicaragua no tiene ni la capacidad técnica, material, científica o económica para poder sustentar esto. Le dejan la papa caliente al ejército, en una mala señal de que son instalaciones de uso militar también”, sostiene.

No obstante, el analista Vargas considera que EEUU estará pendiente en caso de que Rusia intente utilizar dicho programa para beneficio propio “Personalmente, no creo que EEUU lo tome en serio. Aunque eso no significa que estarán pendientes de cualquier detalle. Para los EEUU, el tema es saber ¿de qué manera puede ser utilizado por Rusia?. Pero, ellos saben perfectamente que Nicaragua no tiene ninguna capacidad”.

Del mismo modo, la socióloga Elvira Cuadra, coincide que la creación de la comisión provoca incredulidad porque ese tipo de iniciativa está ligada a países desarrollados.

“Nicaragua no tiene las condiciones científicas y recursos científicos tecnológicos suficientes para ese tipo de iniciativas, no tiene ninguna de las dos cosas”.

En este sentido, Cuadra recordó que en los últimos años Daniel Ortega se ha encargado de expulsar a los técnicos y a las personas con mayor nivel académico. Además de cancelar la Academia de Ciencias de Nicaragua.

También señaló que en las universidades públicas no existen las condiciones “son absolutamente deplorables los laboratorios (...) entonces realmente es un anuncio que no es creíble”.

Por otro lado, la experta no descarta que los aliados de Ortega faciliten los recursos que se requieren para impulsar el programa.

“Rusia e Irán si tienen ese tipo de tecnología desarrollada si facilitan todos los recursos que se requieren para establecerlo, pero en ese caso no es un activo de país, sino que realmente es algo totalmente importado, lo cual se conoce como enclaves, lo mismo que sucede con las famosas estaciones glonass, de acuerdo con el análisis que se hizo están operadas completamente por los rusos y no le dejan absolutamente nada al país”.

Otro factor negativo que contempla la experta es que dicha Comisión podría provocar un “factor de riesgo” para la región porque podría tomar el rumbo equivocado.

“Un régimen autoritario Ortega Murillo, te hace pensar que ese desarrollo de energía atómica puede tomar otro rumbo que no sea pacífico y entonces crear un factor de muy alto riesgo para toda la región centroamericana, incluso para el resto de América Latina entonces no contribuye con la situación que tiene el país y es un elemento que se agrega pues a una serie de movidas de riesgo que el régimen de los Ortega Murillo ha estado haciendo durante los últimos años”, analizó.

Los integrantes de la Comisión son: el Consejo Nicaragüense de Ciencia y Tecnología (CONICYT); el Ministerio de Salud; el Ministerio de Relaciones Exteriores; el Ministerio de Energía y Minas; el Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales (Marena); el Instituto Nicaragüense de Tecnología Agropecuaria; el Ministerio de Fomento Industria y Comercio; el Instituto de Protección y Sanidad Agropecuaria; y el Ejército de Nicaragua.

La autorización para el desarrollo de este tipo de energía atómica en Nicaragua, que sirve para desarrollar armas nucleares, podrá recibir el apoyo de “países amigos”, según el decreto.

La Comisión tendrá su domicilio en la ciudad de Managua y sus oficinas principales en el Conicyt.

Tendrá un patrimonio propio, cuyo presupuesto será asignado por la Presidencia de la República, así como fondos, bienes muebles e inmuebles que pueda percibir de “países amigos”, organismos internacionales y entidades análogas.