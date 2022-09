Familiares de presos políticos condenan exhibición fotográfica realizada por el régimen

Los familiares de los reos de conciencia también demandaron la atención médica especializada, así como el mejoramiento de la porción alimenticia y nutricional

Los familiares de los presos políticos que permanecen recluidos en las celdas del Chipote, denunciaron las violaciones a los derechos humanos cometidas por la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo, quienes exhibieron fotografías de los reos de conciencia cuando fueron llevados a los juzgados de Managua.

“Esta exposición pública se dio en los días siguientes a la décima visita y a los diferentes comunicados de grupos de familiares exponiendo la política de hambre, los malos tratos a los que siguen siendo sometidas las personas presas políticas y demandando el cumplimiento de las Normas Mandela”, detallaron en un comunicado leído en conferencia de prensa.

Al menos 27 presos políticos entre líderes estudiantiles, empresarios y aspirantes a la presidencia fueron exhibidos en los pasillos de los juzgados ante un grupo de medios de comunicación oficialistas, quienes los filmaron y fotografiaron cuando fueron llevados a una “audiencia informativa”.

“Esta fue una exhibición sin fundamento jurídico, puesto que como ya lo dijeron juristas y organizaciones especializadas, la figura de “audiencias informativas” no existe en el ordenamiento jurídico nacional. Además, sus abogados no fueron notificados por lo que nuestros familiares no tuvieron derecho a la defensa, tal como lo establece el debido proceso”, agrega el documento.

Los familiares de los reos de conciencia también denunciaron que los agentes de la sancionada Policía les ocultaron hacia donde los llevaban.

“La manera en que se hizo la presentación de nuestros familiares es una violación más a sus derechos humanos: los sacaron de sus celdas sin saber a dónde los llevaban, al llegar se encontraron con muchos fotógrafos que les acosaron con fotos y videos, y los expusieron al Covid-19 al negarles el uso de mascarillas en tiempos de pandemia”, denunciaron.

“Estas imágenes no reflejan las pésimas condiciones de salud, las enfermedades y dolencias que les aquejan, la falta de atención médica oportuna y adecuada, los efectos del confinamiento solitario y el aislamiento del mundo exterior que nuestros familiares sufren diariamente”, agrega el documento.

Muestran firmeza

Los familiares de los presos políticos del régimen de Daniel Ortega también dijeron que en las fotografías se aprecia el espíritu de valentía y de resistencia que mantienen a pesar de que la dictadura intenta desgastarlos física y mentalmente.

“Estas fotos mostraron la firmeza y la dignidad de cada persona presa política presentada. Sus sonrisas son un mensaje de esperanza. Tienen plena seguridad de que no han cometido ningún delito y que su lucha es por la democracia, la justicia y la libertad en Nicaragua”, subrayaron.

Al finalizar la conferencia de prensa, los familiares de los reos de conciencia demandan a la dictadura que mejoren las porciones alimenticias, así como el valor nutricional de los alimentos para evitar que sigan perdiendo peso corporal.

De igual manera solicitan se les permita el ingreso de una Biblia, así como la atención médica especializada y las visitas periódicas.