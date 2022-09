Hijos de presos políticos Róger Reyes y Suyén Barahona piden verlos

La organización Sé Humano exigen a la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo a que permitan la visita de los hijos menores de edad de los presos políticos encarcelados en El Chipote

Los hijos de los presos políticos de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo exigen al régimen que les permita ver a sus padres, tal como es el caso de los hijos de Róger Reyes y Suyén Barahona, quienes permanecen en las celdas del Chipote.

En el caso de Suyén Barahona, tiene 449 días recluida en las celdas del Chipote y durante este tiempo no ha podido recibir una videollamada del menor que esta fuera del país con su padre. En situación similar se encuentra el preso político Róger Reyes, quien tiene 381 días en cautiverio.

“Suyén Barahona le envía este mensaje a su hijo de 5 años, con quien no ha podido comunicarse desde su detención. ¡Demandamos que permitan llamadas con video y visitas regulares dentro de la cárcel ya!”, demandó la organización Sé Humano en su cuenta de Twitter, en donde colocó un audio en donde Suyén muestra su amo a su pequeño hijo.

Lea: Familiares de presos políticos condenan exhibición fotográfica realizada por el régimen

La presa política, Suyén Barahona, Presidenta de UNAMOS, fue condenada a ocho años de cárcel. El juicio político estuvo a cargo de la sancionada jueza sandinista Ulisa Yahoska Tapia Silva del Juzgado 13ero Distrito Penal de Juicios.

Suyén Barahona fue condenada por el supuesto delito de "menoscabo a la integridad nacional más inhabilitación para ejercer cargos públicos".

“Queremos verte”

Por su parte, Sé Humano también se ha unido a la campaña para que el abogado y preso político Róger Reyes pueda ver a sus dos hijas.

“Papá, ¿hace cuánto que no nos vemos?, hay muchas cosas que quiero contarte. Ya estoy en preescolar, soy muy buena alumna, he salido en el cuadro de honor y mi hermanita ya no se chupa el dedo, dice que ya está grande”, dice parte de un audio en donde la hija menor de Reyes cuestiona su ausencia forzada.

“Papi, añoro aquellos días de campo, cuando nos acostábamos a ver las nubes, extraño la sensación de tu barba cuando me agarrabas a besos. Extraño verme en tus ojos y que sin palabras me digas que me amas, mi hermanita y yo queremos verte”, se escucha en el audio colgado en la cuenta de Twitter de la organización.

El abogado Róger Reyes fue condenado a diez años de prisión por el supuesto delito de “conspirar para cometer menoscabo contra la integridad”, después que fuera capturado el 20 de septiembre de 2021.

Lea más: SIP condena exhibición de presos políticos en Nicaragua y pide por su liberación

El juicio político estuvo a cargo del juez Félix Salmerón, del Juzgado Quinto Penal de Juicios de Managua.