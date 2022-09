Opositores, exiliados y hasta orteguistas en lista de candidatos de partidos zancudos en Nicaragua

Algunos ciudadanos opositores en el exilio denunciaron que sus nombres aparecen en las ternas de los partidos zancudos, como el ALN y PLI

Luego que el Consejo Supremo Electoral (CSE), publicó en La Gaceta la lista oficial de los candidatos a alcaldes, vicealcaldes, concejales propietarios y suplentes de los diferentes partidos políticos que participarán en los comicios municipales del próximo noviembre. Algunos ciudadanos opositores en el exilio denunciaron que sus nombres aparecen en las ternas de los partidos zancudos, como el Partido Liberal Independiente, PLI.

Por ejemplo, Danelia Arguello, opositora en Somoto, denunció que el PLI incluyó su nombre y el de familiares en la lista de candidatos a concejales por ese partido en dicho municipio, por lo cual exigió que su nombre y parientes sean eliminados y una disculpa pública.

“Exijo sea eliminado mi nombre de la lista de candidatos a alcaldes publicada en La Gaceta No. 172 del día de hoy 13 de septiembre 2022. Mi nombre es Danelia del Rosario Argüello Cano, aparece como que soy candidata a alcalde del municipio de Somoto, Madriz. Así mismo exijo una disculpa pública por utilizar mi nombre ilegalmente para sus negocios políticos y cumplir con cuotas de personas que no tienen afiliadas a su partido”, reza la misiva dirigida a Mario José Asensio Flores, diputado y presidente del PLI.

Al mismo tiempo, la activista señaló que no forma parte de partidos “colaboracionistas”, por lo cual nunca se va a prestar a ningún circo.

Asimismo, exigió que eliminarán de la lista a su sobrino y primo, Olmer Francisco Navarrete Báez y Wilfredo Francisco Navarrete Cano, respectivamente. En el caso de Olmer Francisco se encuentra exiliado desde abril del corriente año, figura como candidato a concejal por Somoto.

Según Argüello, su primo se encuentra en Nicaragua, pero nunca ha militado en el PLI “es un hombre sencillo, albañil, que no anda buscando ningún cargo público”.

También aseguró que tomará acciones legales en contra del diputado Mario Asensio y de su representante en el Departamento de Madriz “no sabemos ni quien es, porque en este departamento ustedes no tienen bases y lo saben, no sean tan sinvergüenzas”.

Orteguistas candidatos de zancudos

Por otro lado, la opositora Danelia Arguello denunció que dos militantes del Frente Sandinista de Liberación Nacional, FSLN, forman parte de las ternas del PLI en el municipio. Entre los identificados están Flora Ortiz Torres y Ramón Aquiles García, reconocido paramilitar en la zona.

“Son tan sinvergüenzas y tan animales que en la misma lista aparece gente que milita en el FSLN. Por ejemplo, Flora Mateo Ortiz Torres es concejal suplente del FSLN en Somoto y aparece como concejal suplente No. 2 y Ramón Aquiles García Corrales todo el mundo sabe qué es un reconocido paramilitar sandinista y aparece como concejal suplente No.13”, denunció.

Otro ejemplo, es en Nagarote en este municipio Larry Javier Novoa Palacios, cuñado del alcalde de Nagarote, figura en como candidato a concejal del PLI.

Además, Novoa Palacios es trabajador del Estado y está casado con la delegada departamental de Inifom, por lo cual resulta insólito que el cuñado del alcalde sandinista vaya de candidato a concejal por el PLI.

En la terna de este municipio también aparecen trabajadores de Enacal, como Noel Martínez y Marvin Baltodano, y de otras dependencias estatales, así como personas exiliadas como Bayardo Paiz Guzmán.

Pastor en lista del ALN

El Pastor Rudy Palacios de Jinotepe, Carazo, denunció que su nombre figura en la lista del partido Alianza Liberal Nicaragüense (ALN), pese a que no autorizó utilizar su nombre para tales fines.

“Hace unos días atrás me visitaron líderes del ALN para ofrecerme la alcaldía, yo les dije que no porque no estaba interesado, que no estoy de acuerdo, que no me parece que eso sea correcto, que no me prestaba parece ese juego, entonces me dicen puedes escoger tu fórmula o ser candidato a primer concejal, les dije tampoco tengo interés estoy alejado de la política”, explicó.

Sin embargo, su nombre figura como concejal propietario por el municipio de Jinotepe en las listas divulgadas por el Poder Electoral “les dije que no tenía interés que estaba ocupado con actividades de la iglesia, cuál fue mi susto que me llama mucha gente preguntándome por esa situación. Aclaro que yo no di ningún consentimiento, no autorice y me gustaría hacer una aclaración pública porque daña mi imagen”

Al mismo tiempo, el pastor reiteró que no milita en ningún partido político “yo no soy de ese partido, nunca he participado con ningún partido y no me interesa, ahora peor con el sistema actual no me interesa incursionar en la política porque todos son partidos zancudos”, expresó.