"Viva el FSLN" dice hijo de Humberto Ortega quien anunció su divorcio con sobrina de Juan Sebastián Chamorro

Óscar Humberto Ortega, hijo del General en retiro y exjefe del Ejército de Nicaragua, Humberto Ortega, anunció en Instagram su divorcio con Tania Hurtado Chamorro, sobrina del preso político Juan Sebastián Chamorro. Óscar Humberto se dedicó a responder preguntas de sus seguidores sobre la separación y también sobre su parentesco con el dictador Daniel Ortega, y repitió lo que dijo su padre HOS en un editorial sobre la "cohabitación o caos" en Nicaragua.

En los videos divulgados en redes sociales, Óscar respondió a la pregunta ¿Qué opinas de la dictadura, los presos políticos y todas las inhumanidades del gobierno? Al respecto, Ortega contestó “cohabitación o caos, eso lo dijo mi padre general Humberto Ortega Saavedra”, en referencia a un Editorial publicado en La Prensa.

Aunque no amplió sobre el planteamiento de su padre, expresó ¡Viva el FSLN!, en momentos en que el partido sandinista tiene los niveles más bajos de aprobación del pueblo, producto de la masacre de Estado de parte de su tío el dictador Daniel Ortega.

Al mismo tiempo, señaló que es sobrino del dictador Daniel Ortega “eso es correcto, mi padre el general es hermano de Daniel Ortega. Yo soy entonces sobrino de sangre, cada quien tiene su forma de ver el mundo”.



Divorcio

Asimismo, el hijo del exjefe del Ejército de Nicaragua, Humberto Ortega, anunció su divorcio con Tania Hurtado Chamorro, sobrina del preso político Juan Sebastián Chamorro, porque los “estilos de vida” se tornaron incompatibles.

En el video, Óscar señaló que las redes sociales es una versión en la que las personas venden “perfección” pero todo es una mentira un “show business”.

“Todo lo familiar o personal lo que ves en redes sociales es una versión de la perfección de la mentira del show business, pero la verdad se queda oculta. Todos vendemos nuestra mejor sonrisa y nuestra mejor pose hasta que la burbuja explota. Es hora de dejar de vender con la familia, niños, con esas acciones son una especie de explotación infantil porque al final es un trabajo y un niño debe estudiar y no trabajará y generar lucro para nadie”, escribió en redes.

Tras diez años de matrimonio, comentó que prefiere la soltería porque no se necesita una pareja para ser feliz. “No me apetece estar en ninguna relación durante un buen tiempo, luego de 10 años de tener pareja quedé exhausto, necesito mucho mucho tiempo para mí mismo y por supuesto que para mi hija. No necesito una pareja para estar bien, disfruto mucho la vida solitaria”.

Al mismo tiempo, señaló que la ruptura matrimonial no es culpa de nadie porque a veces es necesario cerrar capítulos “Ni culpas, ni culpables, una relación es de dos mejor soltar, perdonar, olvidar y seguir. Pasó lo que pasó y había que aclarar algunas cosas injustas y falsas que se dicen anónimamente. Hay que cerrar capítulos en la vida y era necesario dejar sentada mi posición por el bien de uno y de mi hija queda constancia”.

Renta de local

Tras la ruptura, se conoció que Óscar sacó a su exesposa del local donde ella tenía una tienda ¿Sacaste a tu ex de la plaza casi de inmediato?, preguntó otra seguidora en redes. Por lo cual contestó que la plaza es un negocio, y las empresas existentes deben asumir el valor de la renta.

“La plaza es un negocio y el colectivo otro, este no tenía la capacidad financiera para pagar la renta local de un módulo. Incómodo trabajar en el mismo lugar, era el mejor momento porque así el colectivo estaría listo instalado para los mejores meses del año donde más se compra y se venden artículos, para asegurar la pensión alimenticia se debe rentar los módulos a empresas que puedan asumir el valor de la renta, esto es de beneficio de todos”.

Al finalizar, dijo que es un buen padre y padrastro que entregó amor y tiempo “Durante 10 años fui el padrastro de dos niños, pero siempre les proveía todo lo material y el tiempo para apoyarles, escucharlos y llevarlos a viajes, tareas, consejo, un acto de amor ahora con el divorcio lastimosamente los regímenes de visita y otros temas legales no hacen posible que siga ejerciendo más esa labor. Yo soy respetuoso del papá del niño y el papá de la niña que son familias respetables y honorables”.

Cohabitación o Caos

En febrero del 2021, el General retirado del Ejército y hermano del dictador Daniel Ortega, Humberto Ortega propuso una “cohabitación democrática” con el régimen Ortega Murillo, de lo contrario el “caos” reinará en el país. A pesar que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) reporta 328 personas asesinadas, más de 2,000 heridos, 1614 personas privadas de libertad arbitrariamente y más de cien mil exiliados.

En el editorial “Cohabitación o caos”, el general retirado señala que es “imprescindible” un acuerdo nacional de “cohabitación democrática” entre el poder que resulte de las elecciones y el régimen Ortega-Murillo.

“Este imprescindible paso solamente es posible concertando un Acuerdo Nacional de cohabitación democrática, que convoque el poder que resulte de la nueva correlación de fuerzas de las elecciones libres en noviembre próximo, legitimadas nacionalmente, y reconocidas por la comunidad internacional”, señaló.