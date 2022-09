Politización en alcaldías afecta desarrollo local arroja encuesta de Urnas Abiertas

La encuesta evaluó la percepción de la población respecto al Desarrollo Local en la Gestión de Servicios Municipales y Participación Ciudadana Local

De cara a las elecciones municipales, la población nicaragüense se mostró descontenta por el desempeño de las municipalidades, la mayoría controladas por el régimen de Daniel Ortega, lo cual afecta el desarrollo local por la politización existente, arroja una encuesta realizada por Urnas Abiertas.

La encuesta de Urnas Abiertas que evaluó la percepción de la población respecto al Desarrollo Local en la Gestión de Servicios Municipales y Participación Ciudadana Local, la cual confirma el descontento generalizado que existe entre la población respecto al desempeño de las instituciones públicas.

“Todos los departamentos, sin excepción, fueron valorados como incipientes” respecto al Desarrollo Local, indican.

Urnas advierte que de seguir esta tendencia respecto al deterioro del desarrollo local se profundizará el descontento social y la polarización e incrementará el fenómeno migratorio.

Los departamentos mejor valorados en este Índice de Desarrollo Local fueron Boaco (2.64), Carazo (2.28) y Jinotega (2.26), mientras que los peor calificados fueron: Costa Caribe Sur (1.48), Chinandega (1.52) y Estelí (1.67).

Al mismo tiempo, el informe observó una “involución” en las alcaldías sandinistas principalmente a la politización de la gestión, la ausencia de mecanismos de fiscalización, control y rendición de cuentas, así como la centralización de las decisiones.

“No ponen en el centro los intereses de la población en cada territorio, sino los intereses del partido en el poder a nivel general y de los tomadores de decisiones a nivel particular”, señalan.

Respecto a los servicios municipales, la encuesta arroja un descontento por la “Gestión Incipiente”, es decir los pobladores se sienten insatisfechos ante la prestación de los servicios.

Los encuestados consideran que las alcaldías están “dando prioridad a servicios municipales que les permiten recaudación y dejando desatendidos los servicios que responden a las demandas y necesidades ciudadanas”.

La insatisfacción responde a los servicios como recolección de basura, alumbrado público, ornamento, reparación y mantenimiento de caminos, administración de mercados y cementerios.

Restricciones a la Participación Ciudadana

Respecto a la Participación Ciudadana Local, la encuesta revela que es el elemento más débil por la supresión de las libertades fundamentales de opinión, expresión, reunión, asociación y movilización, lo cual han limitado el derecho a la participación en asuntos de gestión pública local.

“Existe falta de consulta y servicio a la ciudadanía local de parte de las y los alcaldes. En los grupos focales desarrollados posteriormente se señala que las autoridades municipales toman decisiones en su mayoría bajo directrices bajadas del gobierno central a través de intermediarios que son los secretarios políticos a nivel nacional, departamental y municipal, sin escuchar las demandas ciudadanas locales”, indica la encuesta.

Según Urnas Abiertas no hay condiciones para un proceso electoral transparente en el país “en el marco de las elecciones, no hay condiciones para un proceso electoral legítimo, justo, transparente, sino que además estos procesos electorales no están cumpliendo con las condiciones democráticas están afectando verdaderamente la calidad de vida de las personas, es decir no son únicamente un trámite”, dijo Olga Valle de la organización.

La encuesta se aplicó durante el mes de julio de 2022 y obtuvo 773 respuestas de todos los departamentos y regiones autónomas, y de 143 de los 153 municipios del país, lo que representa el 93.5% de los mismos, con un promedio de 5 encuestas por municipio.