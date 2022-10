Hijo de Chino Enoc "me están matando a mi viejo", fue condenado por justicia sandinista

En una extensa publicación su hijo detalló la difícil situación que atraviesa su padre y piensa que solo saldrá “muerto de la cárcel”

“Por muy doloroso que sea dudo mucho que ese hombre de familia, trabajador, honesto, revolucionario ese hombre quién es mi padre salga de donde está si no es muerto”, escribió uno de los hijos del militante histórico Marlon Sáenz, conocido como el Chino Enoc.

En el texto cuenta que su padre Marlon Sáenz Cruz, mejor conocido como Chino Enoc quien está preso desde el 18 de mayo pasado podría estar viviendo sus últimos días. “Mi padre está muy enfermo, ni siquiera le pasan la medicación que se le ha comprado, ha bajado más de 100 libras de peso, las llagas de la trombosis están abiertas”, dice el preocupado hijo.

Explica que su padre sigue siendo sandinista de corazón y si llega a morir le ha pedido que la gente siga convencida que no es un delincuente y que las acusaciones en su contra son falsas. Según su hijo, su padre no quiere ser recordado como ese “criminal que lo están pintando”.

VER MÁS:Chino Enoc advierte que "combatientes históricos" no le caen a Rosario Murillo por "respeto a Daniel"

“Me están matando a mi viejo poco a poco ya ni siquiera puede caminar sin ayuda, él se está desmoronando, pero nadie hace nada, más que algunos cuantos que tienen el valor de publicar, ya que cobardes que toman la noticia a burla hacen fiesta porque alguien sufre y más su familia”, insiste el hijo del prisionero y repite que su padre “se está muriendo, me lo están apagando, pero él siempre dirá que es sandinista uno verdadero”.

Proceso judicial

Su hijo dice que su padre tuvo un juicio injusto. “En su proceso penal no tuvo abogado durante casi todo el intercambio de pruebas, no hubo información sobre las personas que podrían testificar a su favor, no hubo nada que él pusiera presentar ni siquiera lo dejaron defenderse sabiendo que él es abogado, encima de las incongruencias del caso, fue dictaminado culpable de todos los delitos asignados”.

Añade que el abogado de oficio llegó prácticamente a hacer presencia. Y según el afectado el defensor le confesó que la Fiscalía pide la condena de 30 años y que solo lo llamaron al juicio “cuando ya todo estaba dicho".