Cancillería de Nicaragua recibe copias de estilo de embajador colombiano, León Freddy Muñoz

El embajador de Colombia en Nicaragua, León Freddy Muñoz Lopera, entregó las Copias de Estilo al Canciller del régimen de Daniel Ortega, Denis Moncada, para formalizar sus funciones en el país. A su llegada, Muñoz visitó el Sistema Penitenciario de Tipitapa para compartir con los colombianos privados de libertad.

En su primera comparecencia, Muñoz transmitió los saludos del presidente colombiano, Gustavo Petro y de su canciller Álvaro Leyva a Daniel Ortega y Rosario Murillo, quienes usurpan la presidencia de Nicaragua.

“Es un honor estar acá, he sido muy bien recibido la verdad. Desde el primer momento que me bajé del avión, muy amablemente los funcionarios que ahí estaban me recibieron con los brazos abiertos y esa es la manera de esta nueva mirada “expresó.

Según Muñoz, el nuevo gobierno busca reconstruir las relaciones entre Nicaragua y Colombia.

“La orientación de nuestro presidente Gustavo Petro es tejer las relaciones, reconstruir las relaciones, relaciones que nunca tuvieron porqué haberse deteriorado, la política nuestra desde esta nueva mirada es restablecer relaciones con todos los países hermanos. El mensaje también para el presidente Daniel Ortega y la vicepresidenta Rosario es que aquí venimos a tejer relaciones”, sostuvo Muñoz.

Al mismo tiempo, el embajador señaló que las nuevas líneas de trabajo del gobierno de Petro son fortalecer las relaciones diplomáticas con países como Cuba, Venezuela y Nicaragua.

“Se viene ya con Cuba una excelente relación, se reabrió la frontera con Venezuela, fue hermoso ver pasar todos los camiones con mercancía, con víveres al hermano país de Venezuela y hoy en Nicaragua, estas relaciones hay que tejerlas, hay que abrazarnos, somos países hermanos, aquí los únicos que se perjudican cuando se rompen relaciones es la gente, es el pueblo y para nosotros es fundamental tejer relaciones”, insistió.

Hoy estuvimos en compañía del Cónsul de Colombia🇨🇴en Nicaragua🇳🇮, visitando a los compatriotas privados de la libertad compartiendo algo de comer y elementos de aseo personal.

Mientras tanto, el canciller Moncada reiteró el principio de “no injerencia” en los asuntos internos de los Estados. Sostuvo que Nicaragua es una nación respetuosa de las “convenciones internacionales”.

“Nuestra política exterior nos preocupa y nos ocupa mantener relaciones, fortalecer relaciones teniendo en cuenta la convención de Viena, fundamentado en los principios y fundamentos del derecho internacional, de la carta de Naciones Unidas, es un respeto sagrado para nuestros países de no injerencia en los asuntos internos de igualdad soberana entre los estados”, expresó Moncada.

Visita cárcel Tipitapa

A su llegada a Nicaragua, el representante de Colombia, visitó el Sistema Penitenciario de Tipitapa para compartir con los colombianos privados de libertad.

“Hoy estuvimos en compañía del Cónsul de Colombia en Nicaragua, visitando a los compatriotas privados de la libertad compartiendo algo de comer y elementos de aseo personal. Ellos envían saludos a sus familias y la esperanza de volverlos a ver”, escribió en Twitter.

Muñoz dijo que sin importar el error que cometa una persona no pierde su condición de ser humano, por lo cual realizarán gestiones y atenderán casos particulares.

“Visitando a los privados de la libertad, si la gente ha cometido un error por la situación que está en la cárcel no pierde la condición de seres humanos, hemos venido aquí con el cónsul en nombre del pueblo colombiano a visitarlos, hay 17 personas acusados por diferentes delitos algunos han pagado 18 años, estamos visitando le trajimos una empanada colombiana y atender los casos particulares, escucharlo y tratar de solucionar algunas cosas”, expresó.