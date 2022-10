Daniel Ortega “purga” sus filas para quedarse con los más leales y “sin escrúpulos”

Dictadores apartan a los que ya no responde a sus intereses y buscan quedarse con los que estén dispuestos a ejecutar sus órdenes sin escrúpulos

Los dictadores Daniel Ortega y Rosario Murillo han desatado una verdadera purga dentro de sus filas y entre los funcionarios del Gobierno para apartar a los que ya no le sirven como ellos desean y quedarse con los funcionarios más leales y “sin escrúpulos” dispuestos a obedecerles a ciegas.

En una entrevista en el programa Superchat de 100% Noticias, el dirigente juvenil en el exilio Douglas Castro, integrante de la Alianza Universitaria Nicaragüense (AUN), analizó que Ortega y Murillo están radicalizando su régimen a niveles “peligrosos” incluso contra su propia gente.

Al referirse a los que cataloga como “purgas” ejecutada a través de “renuncias forzadas” acusaciones de corrupción y hasta encarcelamiento, Castro considera que la dictadura también se está enfrentando a las “deserciones de empleados públicos” y la salida del país de funcionarios de diferentes rangos.

“La gente (empleados públicos) deserta porque no se siente cómoda con las políticas que práctica el régimen, que los mete en un dilema ético, eso pasa con los empleados públicos e incluso los simpatizantes que aunque no sean muy críticos al régimen, no defienden los derechos humanos ni la democracia pero no se simpatizan con las represión ejercida por la dictadura#, sostiene el dirigente juvenil opositor.

Lea: Magistrada Ileana Pérez renuncia a Corte Suprema de Justicia, alega motivos de salud

Asimismo, analizó que las purgas que practica la dictadura entre sus propias filas, son similares a las que practicaron regímenes dictatoriales y totalitarios como en la Unión Soviética con José Stalin, Los hermanos Fidel y Raúl Castros en Cuba o Chávez en Venezuela.

“Los dictadores purgan ente sus propias filas para hacerse con mayor control. Persiguen a los funcionarios que ya no responden a sus necesidades o los consideran ‘vacilantes’ para sus propósitos dictatoriales”, señala Castro.

El dirigente opositor opinó que en medio de esas purgas, los dictadores Ortega y Murillo buscan funcionarios “que no tengan escrúpulos” a la hora de poner en práctica sus órdenes.

Lea: Acusan por “conspiración” y “traición a la patria” a Roberto Larios, vocero de la CSJ en Nicaragua

En ese sentido, advierte Castro, esas purgas le dan mayor control a los dictadores y a la vez torna la situación más peligrosa porque los que colocan a ocupar los puestos de los purgados llegan dispuestos a todo con tal de congraciarse con sus jefes y cierran filas con la dictadura.

“En el sandinismo hay gente en fila, esperando una oportunidad, dispuestos a ponerse al servicio de los dictadores y demostrarles que están dispuestos a cometer cualquier acción. No tienen escrúpulos”, insistió el joven exiliado.

Remarcó que Ortega y Murillo están llevando su régimen a unos niveles de “radicalización peligrosos”. Colocando en puestos claves a sus más leales pero a la vez “no dejan libres a los que purgan porque cuidan la información que esas personas conocen” y por ellos los llevan a la cárcel como el caso de Roberto Larios o los mantiene súper vigilados como a la ahora exmagistrada Ileana Pérez.

Recientemente en el Poder Judicial se estremeció al conocerse que por órdenes de los dictadores Ortega y Murillo se llevaron a la cárcel al eterno vocero de ese poder del estado Roberto Larios, un funcionario considerado leal a la pareja dictatorial. Además, el régimen ordenó una investigación contra la magistrada Ileana Pérez y la habría obligado a renunciar.