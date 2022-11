“Campaña solamente sirve para justificar el reembolso millonario”, denuncia Urnas Abiertas

7 a.m.

Urnas Abiertas denunció que a pocos días de las votaciones municipales en Nicaragua, los partidos tratan de justificar el reembolso millonario que les entregará el CSE por participar en las votaciones

Urnas Abiertas, denunció que la campaña electoral que finaliza este 1 de noviembre ha sido de “forma silenciosa” y que el objetivo de la misma es para que los partidos políticos que participan de las votaciones, reciban más de 400 millones de córdobas, otorgados por el Consejo Supremo Electoral (CSE).

“En un contexto donde no existe la competencia electoral, esta campaña solamente sirve para justificar el reembolso millonario de más de 450 millones de córdobas que reclamarán los partidos al finalizar su participación en un proceso sin condiciones ni garantías democráticas”, denunció Urnas Abiertas.

“La reforma electoral aprobada en mayo de 2021 eliminó el requisito para los partidos políticos de lograr por lo menos un 4% de los votos para acceder al reembolso, tampoco quedó específicamente claro que para acceder a dicho reembolso se debe de demostrar contra factura los gastos en los que el partido incurrió, es decir la Contraloría debería de aprobar el reembolso basado en lo que el partido demuestre que gastó, aunque el % de votos le permitiese un techo de financiamiento mayor”, denuncia Urnas Abiertas.

La Contraloría no está obligada a hacer pública las facturas o los análisis bajo los que aprueban los reembolsos, según la normativa, manejando esa información sin transparencia.

Campaña afectada por huracán Julia

El organismo cívico denunció que la campaña electoral inició marcada por la “confusión” tras los efectos del huracán Julia, fenómeno que impactó en Nicaragua el pasado 9 de octubre.

“La campaña electoral inició marcada por la confusión tras los efectos del huracán Julia, ya que algunos partidos colaboracionistas informaron que fueron notificados de que la campaña sería reducida a 13 días, empezando el 20 de octubre, debido a las afectaciones del huracán, sin embargo, el Consejo Supremo Electoral (CSE) nunca informó oficialmente esta disposición”, denunció el organismo.

De acuerdo con el informe de Urnas Abiertas, durante todo el período de campaña hubo un “notorio silencio”. El ambiente en los municipios no apunta a la aproximación de una fiesta cívica como deberían ser las elecciones, las calles carecen de publicidad política notoria a excepción de unos pocos afiches, los mítines o caravanas en las calles son inexistentes y los pocos actos políticos registrados durante los dos últimos fines de semana no fueron masivos, la participación se limitó a actividades que no superaron a algunas decenas de personas.

“Desde el 12 de octubre tanto los partidos colaboracionistas como el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) han realizado principalmente publicaciones en redes sociales sobre propaganda política”, puntualizó Urnas Abiertas.

Aliados del régimen

En su informe, el observatorio cívico detalló que “fuentes internas de los partidos colaboracionistas han revelado a medios de comunicación que la Policía les dio permiso de realizar actividades políticas en lugares cerrados, lo que confirma la colaboración que existe entre estos partidos y el régimen, ya que ninguno de sus eventos fue asediado a pesar de la violencia generalizada y estado policial de facto que mantiene el régimen en el país”, destaca Urnas Abiertas.

En comparación con las elecciones de 2017, se puede observar una drástica disminución de la participación política de la ciudadanía en estos comicios, para entonces se realizaron movilizaciones y actos políticos concurridos.

“Para estas elecciones, en cambio, los partidos colaboracionistas reciben en sus publicaciones de redes sociales comentarios y reacciones sarcásticas y ofensivas, según el monitoreo realizado por Urnas Abiertas en las plataformas digitales”, detalla Urnas Abiertas, que se ha encargado de monitorear a los partidos políticos en campaña.