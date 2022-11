Urnas Abiertas también señala que en las afueras de los centros de votación, los secretarios políticos y simpatizantes del Frente Sandinista vigilaban a los ciudadanos que acudieron a marcar las boletas

El observatorio ciudadano Urnas Abiertas, señaló en un primer informe que entre el primero de noviembre hasta la fecha, se reportan 17 detenciones contra opositores en al menos seis departamentos del país.

“Desde el 1 de noviembre hasta las 4:00 PM de la tarde de este domingo 6 de noviembre hemos verificado 17 detenciones en 6 departamentos (Rivas, Río San Juan, Masaya, Carazo, Nueva Segovia y Managua) en el contexto electoral”, indica el primer informe presentado a las cuatro de la tarde.

El informe de Urnas Abiertas también señala que en las afueras de los centros de votación, los secretarios políticos y simpatizantes del Frente Sandinista vigilaban a los ciudadanos que acudieron a marcar las boletas.

“Bajo un absoluto control territorial se ha desarrollado esta jornada de votaciones municipales en Nicaragua. Trabajadores públicos, personas opositoras y ciudadanía general es vigilada por el oficialismo cuadra a cuadra, ya sea para obligarlos a votar o para asediarlos y evitar cualquier expresión de resistencia”, se lee en el documento.

Agresión a opositores

Urnas Abiertas también denunció que los opositores que no aparecieron en el padrón electoral, fueron agredidos por simpatizantes sandinistas, quienes los expulsaron, negándoles el derecho a votar.

“En el 42% de los Centros de Votación (VC) observados por Urnas Abiertas hasta ahora, se indica que la ciudadanía tuvo inconvenientes por no encontrarse en el padrón electoral, en algunos casos las personas que no aparecen en el padrón son agredidas y expulsadas de los CV porque les indican que son “golpistas” pues solamente los opositores no aparecen en el padrón. Esto se da en un contexto donde más de 1 millón 300 mil personas han sido eliminadas de este catálogo de electores”, explicó Olga Valle, representante del organismo.

“En el 41% de los CV se reporta proselitismo político al interior de los mismos. Además, se recibieron reportes de usurpación de funciones, donde todo aquel funcionario que no sea 100% sandinista o colaboracionista (miembros de mesa o fiscales) no logran ejercer sus funciones y se imponen las decisiones de los jefes de ruta o secretarios políticos del FSLN”, denunció Valle.

Coacción a trabajadores estatales

Por su parte, Ligia Gómez, de Urnas Abiertas, denunció que los trabajadores del Estado fueron “coaccionados” por el Frente Sandinista para que acudieran a los centros de votación a marcar las boletas.

“Desde tempranas horas de la mañana el FSLN inició su labor de coacción contra trabajadores del Estado para obligarlos a asistir a las urnas para votar y hacer cumplir las orientaciones partidarias. Al sector público se le indicó asistir desde tempranas horas y enviar fotos con el dedo manchado tras la votación. Esta medida no solo aplica para los y las funcionarias, en esta ocasión fue extendida a sus familiares mayores de 16 años”, denunció Ligia Gómez.

Ante la falta de votantes, en algunos casos, el Frente Sandinista obligó a los trabajadores del Estado a permanecer por un periodo de tiempo extendido en los centros de votación para “simular participación”.

Mediante el envío de mensajes a través de WhatsApp, los secretarios políticos y jefes de áreas de las diferentes instituciones indicaron a los trabajadores que estarían realizando “un control de participación” y les solicitan enviaran “evidencias del voto”.

“En los municipios pequeños donde no hay muchos trabajadores del Estado ni agentes policiales, se reportan que las urnas se ven prácticamente vacías”, detalla el primer informe de Urnas Abiertas.