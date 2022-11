Elsa Valle denuncia que la policía tiene secuestrado a su padre, don Carlos Valle

Elsa Valle está en México y se encuentra desesperada por no tener ningún tipo de información de su papá

Elsa Valle está sufriendo porque no puede ayudar a su padre, encarcelado hace una semana.

La expresa política Elsa Valle, quien se encuentra huyendo del país junto a su bebé de tres meses, entre lágrimas relató cómo se despidió de su padre, Carlos Valle, a quien la policía secuestró el 5 de noviembre en su casa de habitación, donde además golpearon a sus mascotas, que intentaron defenderlo.

Valle agradeció la oportunidad de “poder denunciar este secuestro, porque es un secuestro lo que hicieron” y pidió que por favor le hagan llegar el mensaje de que su nieto de tres meses está bien.

Los últimos minutos que pasó con su padre los describe de esta forma: “el 5 de noviembre, nosotros íbamos a viajar por medio de Ticabus, a la travesía que todos andan para viajar y huir del país por la represión que vivimos nosotros, los excarcelados políticos. Mi papá nos fue a dejar a las 3 de la mañana, él se regresó y nosotros nos mantuvimos en comunicación, hasta como a las 8 o 9 de la mañana. Yo recuerdo que él me decía decime si estás bien, si ya pasaste Nicaragua, si ya estás en Honduras, confirmame, pero con una insistencia, cuando yo le digo que ya estoy en Honduras me dijo ‘ok amor, me alegro, voy a dormir’”.

Desde que dijo que iba a dormir, no volvió a saber nada de él, hasta en la noche que le dijeron que si se había dado cuenta de que su papá estaba preso.

“Durante este tiempo hemos callado por miedo a que le hagan daño allá adentro, o por decir, negociar, si es tanto estorbo que él esté ahí o nosotros, abandonar el país y dejarlos atrás, porque usted sabe que negociar con ese tipo de gente es imposible”, recalca la joven madre.

“Me he dado cuenta de que la policía llegó sin autorización, se metió a la casa como si tal iban a buscar un narco de alto calibre. Se metieron, cruzaron el muro, él toma pastillas para la depresión y estaba como ido porque cuando se toma una pastilla de esas lo duerme. Los perritos al ver que estaban maltratando a su dueño lo iban a defender, sin embargo, ellos como animales, los golpearon bruscamente y dejaron la casa patas arriba, no sé qué andaban buscando”, prosiguió la joven que no podía compartir sus lágrimas.

Ella asegura que no sabe por qué lo detuvieron ni porqué los buscaban a ellos, porque “nos apartamos de todo, por el mismo temor, ahora más que todo por mi niño, tiene tres meses”.

“Hoy tomé la decisión de hablar, no puedo seguirme quedando callada, ellos no dan información de él y si seguimos quedando callados nos lo pueden dar por desaparecido. Tomé la decisión de denunciarlo para ver de qué manera pueden decirnos de que está bien, que está vivo”, insistió.

La dura travesía: por poco secuestran a su bebé

Elsa Valle viaja junto a su madre, a su bebé de tres meses y con sus hermanos. A ella le negaron la visa americana, por lo que tuvo que huir de forma irregular.

Actualmente están en México, a pesar de que se les han cerrado todas las puertas, personas inescrupulosas trataron de secuestrar a su bebé, Leandro, porque aseguran que con un niño es más fácil que les den asilo.

Su mamá está con el pie fracturado y todos viven la desesperación de no poder ayudar a don Carlos Valle, además, se les están agotando los recursos para subsistir en ese país y no han podido encontrar trabajo para mitigar la situación.