Cancelan nombramiento de embajador Maurizio Alberto Gelli en Canadá, lo envían a España

Maurizio Carlo Alberto Gelli fue embajador de Nicaragua en Canadá por 5 años

El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, quienes usurpan la presidencia de Nicaragua, cancelaron el nombramiento del embajador Maurizio Carlo Alberto Gelli en Canadá. Alberto Gelli fue nombrado embajador en España.

Según el Acuerdo Presidencial No. 174-2022 artículo uno “Dejar sin efecto el nombramiento del compañero Maurizio Carlo Alberto Gelli en el cargo de Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de la República de Nicaragua ante el Gobierno de Canadá, contenido en el acuerdo presidencial No. 162-2017, de fecha 25 de octubre del año 2017 publicado en La Gaceta Diario Oficial No. 207 del 31 de octubre del año 2017”.

Al mismo tiempo, Ortega lo nombró embajador en España a través del Acuerdo Presidencial 175-2022 “Nómbrese al compañero Maurizio Carlos Alberto Gelli en el cargo de embajador Extraordinario y Plenipotenciario de la República de Nicaragua ante el gobierno del Reino de España”.

Alberto Gelli fue embajador de Nicaragua en Canadá por 5 años.

Añade “El presente acuerdo surte sus efectos a partir de esta fecha, publicado en La Gaceta Diario Oficial. Póngase en conocimiento de la Asamblea Nacional por su debida ratificación”.

Restablecimiento de relaciones diplomáticas

En julio de 2022, el Gobierno de España designó a Pilar María Terrén Lalana como su nueva embajadora en Nicaragua, luego de un año de tensión diplomática que, inclusive, llevó al retiro de los embajadores de ambos países.

El nombramiento de Terrén Lalana, una diplomática de carrera, fue aprobado el pasado 19 de julio por el Consejo de Ministros, e inmediatamente fue ratificado por el ministro de Exteriores de España, José Manuel Albares.

La relación diplomática entre Nicaragua y España se encuentraban en un punto bajo y la tensión entre ambos países comenzó a incrementar en junio de 2021, con motivo de las detenciones ilegales de líderes opositores en el contexto de las votaciones del 7 de noviembre pasado, en las que Ortega se reeligió sin competencia política, contra lo que España reaccionó varias veces con protestas enérgicas.

En medio de esas tensiones, el 11 de agosto del año pasado, el Gobierno español llamó a consultas a su embajadora María del Mar Fernández-Palacios en respuesta a un comunicado publicado el día anterior por la Cancillería nicaragüense que contenía, según el Ministerio de Asuntos Exteriores español, “gruesas falsedades sobre procesos judiciales y electorales” españoles. Desde entonces, el régimen nicaragüense impidió que la diplomática española regresara al país.

En marzo pasado, el régimen de Ortega también retiró al embajador de Nicaragua en España, Carlos Midence, bajo el argumento de que supuestamente estaba siendo sometido a “continuas presiones y amenazas injerencistas”.

Otros nombramientos

Por otro lado, Daniel Ortega nombró consul honorario a Mohamed Youssouf a través del Acuerdo Presidencial 176-2022 “Nómbrese al señor Mohamed Youssouf Aouled en el cargo de Cónsul Honorario de la República de Nicaragua en la República de Yibuti”.