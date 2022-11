Los propietarios de Ortega´s Multiservicios y de Copynic fueron acusados por la dictadura de Daniel Ortega. Aún se desconoce el delito imputado

El régimen de Daniel Ortega acusó en los juzgados de Managua a Guiselle y Walkiria Ortega, esta última es propietaria de Ortega´s Multiservicios a quien detuvieron bajo “investigación política”, denunciaron familiares.

En la acusación en contra de los nuevos presos políticos en donde figura como víctima “El Estado de Nicaragua y la Sociedad Nicaragüense” no aparece el tipo de delito imputado.

100% NOTICIAS conoció que junto a las mujeres es acusado Francisco Hernaldo Velásquez Delgado, propietario de Copynic, un negocio ubicado en Altamira que se dedica al negocio de fotocopias, así como la venta y alquiler de estas maquinarias.

Lea: Policía en Nicaragua allana dos negocios capitalinos: Copynic y Ortega's Multiservicios, propietarios están presos

La acusación fue presentada por el fiscal sandinista Sandro Efraín Peña Urbina, en el Juzgado Sexto Penal de Managua, a cargo del juez Rolando Salvador Sanarrusia Munguía.

La Policía se tomó la vivienda donde operaba Ortega´s Multiservicios, un negocio de sublimación de camisetas y tazas, y también congeló las cuentas bancarias del negocio. El local que está ubicado en el barrio La Fuente, cerca del mercado Roberto Huembes permanece tomado por los agentes.

Detenida en 2018

La detención de Guiselle Ortega ocurrió la mañana del jueves, en Managua, “con fuerza entraron a la casa, rompieron todo, la sacaron a la fuerza delante de su bebé que es amamantada todavía. Destruyeron todo, la niña quedó con un adolescente que era la única compañía que tenía”, señaló un familiar.

También resaltó que “Guiselle no ha matado, robado ni nada para ser tratada como si fuera la criminal más buscada. Su delito es simplemente levantar la bandera de su país, lo que ha ofendido a nuestros queridos presidentes. Ella defendía a su país y gritaba, jamás dañó a nadie para haber sido tratada a como fue”.

Guiselle estuvo presa en el 2018 y desde entonces “ha sido asediada por la policía todos los fines de semana hasta en el trabajo, donde iba la seguían, siempre la amenazaban y le decían vamos detrás de ti, no importa si andaba con la niña siempre la paraban y la amenazaban”.

El familiar asegura que la policía “todavía no ha dado ningún tipo de información, se le lleva la comida a la Estación Tres y no sabemos si es verdad o mentira que está ahí. No se sabe nada, simplemente no sabemos si están con vida o no”, relató en su momento el familiar.

Lea más: Familiares de propietaria de Ortega’s Multiservicios denuncian detención arbitraria de ella y de su tía, Guiselle Ortega

“Como familiares demandamos saber del paradero, a Guiselle le quitaron la tarjeta con su pago y su aguinaldo. La niña necesita su leche, sus pañales y la dejaron sin nada. Rebatieron todo. A Walkiria le congelaron sus cuentas y le quitaron su empresa”, concluyeron.