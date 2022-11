Nicaragua vive en una contradicción de poder, dice Gioconda Belli

Belli,presentó este lunes su nuevo libro "Luciérnagas", un volumen de ensayos y reflexiones de varios capítulos de su vida que van desde su militancia en el movimiento sandinista que derrocó a Anastasio Somoza en 1979

Nicaragua y el mundo están viviendo una época de contradicción en la que los gobiernos quieren empujar una piedra cuesta arriba para lograr el poder sin lograrlo, dijo este lunes la narradora nicaragüense, Gioconda Belli durante su participación en la mexicana Feria Internacional del Libro (FIL) de Guadalajara.



Belli aludió al mito de Sísifo, un ensayo escrito por el francés Albert Camus en el que el personaje debe cargar la piedra una y otra vez cuesta arriba a pesar de que esta se cae en cada intento, para ejemplificar lo que sucede en su país.



"Es un sino humano, estar subiendo esa piedra, lo vivimos en la vida cotidiana y la vida política, si la piedra no cae otra vez nos sentimos derrotados o nos agarramos y la subimos con fuerza y rebeldía, esa la actitud que hay que tener en los procesos políticos", señaló.





Belli (Managua, 1948) presentó este lunes su nuevo libro "Luciérnagas", un volumen de ensayos y reflexiones de varios capítulos de su vida que van desde su militancia en el movimiento sandinista que derrocó a Anastasio Somoza en 1979, hasta su defensa del feminismo.



La narradora afirmó que el texto es producto de muchos otros ensayos que leyó de mujeres como Simone de Beauvoir, Marcela Lagarde, Virginia Wolf, Margaret Artwood y Marguerite Yourcenar.



"Estos libros nos revelan a sus autoras en directo, o sea, entramos sin rodeos, sin metáforas en sus pensamientos y reflexiones, al hacerlo sentimos esos chispazos de comprensión y de luz que llamo luciérnagas, las mías vienen de un pasado que he acumulado desde hace años en el que analizo las circunstancias en las que he vivido y sacar conclusiones de estas", señaló.



El volumen, editado por Six Barral, incluye ensayos que la autora escribió en los años 90 acerca de lo que pasó con el Frente Sandinista al que perteneció y "como la revolución se malversó"; este apartado se acompaña de una entrevista a Zoilamérica Narváez, hijastra del presidente de Nicaragua Daniel Ortega que lo acusó de haberla abusado sexualmente cuando tenía once años.

"Al denunciar a Ortega su madre protegió al marido y no a ella y con esa maniobra consiguió el porcentaje de poder que ahora tiene en Nicaragua, fue un pacto oscuro para enraizar una forma de gobierno de pareja que está destruyendo el alma de nuestro país y la vida de tantas personas", afirmó.



También incluyó ensayos acerca del significado de ser mujer, la importancia del erotismo, del amor y del oficio de escribir.



"Como latinoamericana, mujer, madre, poeta, novelista, viajera, exiliada, poeta y luchadora en una revolución siento que he tenido vivencias múltiples que viven en mi poesía, en mis novelas y en esta séptima década de mi vida puedo tener el atrevimiento de compartir estas reflexiones y aportes", expresó



La FIL dio inicio el pasado sábado con un nutrido programa que incluye 620 presentaciones de libros, 3.000 actividades literarias, académicas y científicas y la asistencia de 600 autoras y autores de 45 países.