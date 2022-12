"Yo, como madre, creo que quedan las palabras cortas de ver cómo se abrazaban, de cómo ella quería aprovechar ese momento para abrazarlo" relató Pozo al destacar que los dibujo de abrazos de Alejandra a su padre, se convirtieron en una realidad

"Fue un momento muy emotivo" así resumió Margin Pozo la reacción de lágrimas y felicidad cuando Alejandra Mendoza entró al auditorio y corrió para abrazar a su padre, el periodista y cronista deportivo Miguel Mendoza. Un encuentro tan esperado y que se dio después de 18 meses, tiempo que el preso político lleva en la cárcel de Auxilio Judicial de Managua, conocidas como El Chipote.

Pozo, agradece a Dios por esta visita que la Policía en Nicaragua tildó de "especial", aunque había sido un derecho negado en 534 días desde la detención de Mendoza.

"Lo primero que ella hizo fue correr para abrazarlo" dijo Pozo a 100% Noticias y agregó que le parecía increíble que se diera este encuentro, tras muchas oraciones y sufrimiento "no se veía voluntad" y en cuanto la niña lo miró "lo sujetó muy fuerte con sus brazos, él la cargó, le daba besos y lloró desconsoladamente".

Las cuatro horas de visita que autorizó la Policía en Nicaragua, se hicieron chiquitas para Alejandra, quien al igual que los otros hijos de presos políticos tienen afectaciones sicológicas por la ausencia forzosa de sus padres y madres.

"Yo, como madre, creo que quedan las palabras cortas de ver cómo se abrazaban, de cómo ella quería aprovechar ese momento para abrazarlo" relató Pozo al destacar que los dibujo de abrazos de Alejandra a su padre, se convirtieron en una realidad.

"Pasaron buenos minutos ahí abrazados, él consolándola y y feliz de verla, o sea, Miguel estaba muy feliz de de poder reencontrarse con Alejandra. Sinceramente fue un momento muy especial un momento que debió haber pasado hace mucho tiempo porque es un derecho que tiene ella de poder tener ese momento esa parte afectiva de su padre" expresó.

Alejandrita contó a su padre que pasó el año escolar con "excelencia académica", que ora, lee la biblia, un libro de anatomía y como también es amante al deporte, le informó sobre el "Mundial de futbol" y el resultado de la pelea entre Román "El Chocolatito González" y "El Gallo Estrada".

También contó como pasó su cumpleaños, el día del padre, los avances en su clase de natación Lo que hizo el día de su cumpleaños en el Día del Padre todo lo que tiene guardado "y Miguel estaba muy contento de ver el interés que tiene Alejandra en el deporte, o sea, no pensó que una niña se iba a interesar en el deporte".

Alejandra quería quedarse en El Chipote

El tiempo de la visita pasaba rápido, y cada llantó y emoción de cariño, amor compartido entre Alejandrita y Miguel, fue filmado por la policía sandinista. Mendoza pidió que no lo hicieran pues era una niña que estaba llorando y que debían de respetar, conoció 100% Noticias.

Alejandrita "pasó sujetada de su cuello las cuatro horas de la visita, abrazándolo" insistió Margin Pozo, pareja de Mendoza.

"Se sentían los abrazos que ella expresaba en sus dibujos, que necesitábamos un abrazo de él y le decía "papi te amo, sos el amor de mi vida, te extraño mucho, yo quiero que estés conmmigo, yo no quiero que estés aquí". Todas esas emociones se lo repetía Alejandra.

"A mí me partió el alma que cuando salimos de la sala donde estuvimos. Alejandra lloró muchísimo y y me dijo que quería quedarse con su papá, que ella no quería regresarse a la casa, que la que la dejara ahí con él que ella quería quedarse y pasó llorando media hora antes de despedirnos y lo abrazaba" contó Pozo a 100% Noticias.

Pozo recalcó que Alejandrita "no lo quería soltar, lloró en el microbús en el que nos sacaron hasta recepción de El Chipote" y continuó desbordada de lágrimas "en el carro, lloró hasta hasta que venimos a la casa y no se cansaba de llorar y me decía "mama, yo no me puedo, yo no puedo regresar a la casa sin mi papá" detalló Pozo con impotencia ante el sufrimiento de su hija por "todo lo injusto que ha pasado Miguel, porque es inocente".

"Yo siempre lo he dicho, no ha cometido ningún delito. La libertad de expresión es un derecho y todo lo que ha pasado en estos 18 meses realmente ha sido muy injusto para él, para la niña y para la familia en general" manifestó Pozo a 100% Noticias.

Miguel Mendoza es un periodista, quien solo tenía su twitter para analizar y opinar el contexto político de Nicaragua. Fue secuestrado 21 de junio de 2021 por la policía sandinista. El 16 de febrero del 2022, fue condenado a una pena de nueve años de cárcel por los supuestos delitos de “conspiración para menoscabar la integridad nacional y difusión de noticias falsas”.

Actualmente hay más de 220 presas y presos políticos, unos encarcelados en El Chipote y otros distribuidos en los Sistemas Penitenciarios de Nicaragua y cárceles de estaciones policiales.